El equipo llega en dos configuraciones al mercado peruano: en 4GB y 6GB de RAM por 1059 y 1159 soles. Ambos con 128GB de almacenamiento interno. | Fuente: RPP Noticias

El mercado de la gama media es uno de los más competitivos que existe. Las marcas, principalmente chinas, buscan entregar la mayor relación “calidad-precio” para los usuarios que buscan el mayor de los beneficios por el menos dinero posible.

En este contexto, realme se ha convertido en una fabricante digna de la contienda, con líneas que han empezado a ganar adeptos en todo el mundo, incluido nuestro país. Es así como tenemos en revisión el realme 9i, integrante de la nueva familia realme 9 que llega a Perú. ¿Cómo fue nuestra experiencia con el equipo?

Especificaciones del Realme 9i

Pantalla: 6.6", 1080 x 2412 pixels

Procesador: Snapdragon 680 2.4GHz

RAM: 4GB/6GB (nosotros probamos el de 6GB)

Almacenamiento: 64GB/128GB

Expansión: microSD

Cámara: Triple, 50MP+2MP+2MP

Batería: 5000 mAh

OS: Android 11

Perfil: 8.4 mm

Peso: 190 g

Diseño

El diseño del realme 9i trae un diseño algo sencillo, pero que luce bien.

Por la parte trasera tenemos un panel de plástico (estándar para el rango de precio) en dos colores: negro (la que probamos) y azul. Es una superficie lisa y brillante, pero que deja ver un entramado de rayas verticales como un mosaico

El diseño trasero del realme 9i. | Fuente: RPP NOticias

El manejo en mano es cómodo y va acorde con los 190 gramos de peso que tiene el equipo. A diferencia de otros equipos, en el uso se siente compacto: no se siente ahuecado ni extremadamente pesado.

Eso sí, ten cuidado por dónde lo guardas y lo manipulas. En mi uso diario, sin sobresaltos mayores, he llegado a provocarle ciertos rayones por la interacción con monedas en el bolsillo o el celular principal para comunicaciones, cuestión que no ha sido de mi agrado. De preferencia, usa su funda de plástico, que por fortuna llega directamente en nuestra caja, para también evitar los molestos rastros de nuestros dedos.

Prosiguiendo con el diseño, tenemos un módulo trasero de cámaras compuesto de tres lentes: el central, el macro y el de profundidad (sobre su performance hablaremos después), además del flash. Acompaña elegantemente al vistazo general, sin sobrexponerse en tamaño.

Parte trasera del equipo. | Fuente: RPP Noticias

El módulo trasero de flash. | Fuente: RPP Noticias

Nuestro panel frontal es de vidrio LCD IPS de 6.6”, en una relación 20:9. Su protección es un Dragontail Pro, el cristal competencia del famoso Gorilla Glass. Su recepción es la adecuada, sin ninguna queja al respecto.

En su parte superior izquierda, lleva la cámara frontal de 16 MP.



Nuestra pantalla con apps. | Fuente: RPP Noticias

En cuanto a la distribución de los laterales, solo me “chocó” el cambio de los botones de +/- en el izquierdo, cuando estoy acostumbrado a su ubicación con el sensor de reconocimiento de huella dactilar en el derecho.

Pero dentro de las cosas que agradezco la salida para volumen estéreo, además de un conveniente Jack 3.5 mm para audífonos.

Nuestra parte inferior del equipo. | Fuente: RPP Noticias

En este apartado, más allá de los cuidados “extras” que debes tener para el plástico trasero, el realme 9i se ve bonito en nuestras manos.

Performance

Para nuestro uso diario, el realme 9i llega con el chip Snapdragon 680, dejando de lado los Mediatek que caracterizaban a la línea del año pasado (el realme 8i llegó con un Helio G96). En comparativa, la potencia bruta es menor ahora, pero en otros puntos sobresale.

Principalmente, debemos saber que vamos a andar de “sobrados” con el procesador, permitiéndonos realizar un multitasking más que decente, abriendo y teniendo múltiples aplicaciones en segundo plano sin exigir tanto al equipo.

Resultado del Geekbench 5. | Fuente: RPP Noticias

Y la potencia también se ve reflejada en los juegos. Sin sobresalir como el más poderoso, el celular se desempeña tranquilamente en juegos como Pokémon Unite y Call of Duty Mobile en gráficos medios con una tasa de cuadros por segundos regular de 60. Podremos divertirnos sin exagerar, ya que, si empezamos a jugar, por ejemplo, Genshin Impact, empezaremos a sentir los límites de nuestra capacidad.

#1 en COD. Lo jugamos a 60fps en gráficos altos. | Fuente: RPP Noticias

Extra RAM para el que sabe. Además del chip, también contamos con dos configuraciones en RAM con 4 y 6GB. Sin embargo, también contamos con la ya famosa opción de RAM virtual, la cual nos permite quitar algunos GB del almacenamiento para convertirlos en RAM (recomiendo leer los conceptos para aprender el cómo se logra este cambio), por lo que añadirle hasta 5GB extras al equipo.

El menú para aumentar la RAM virtual. | Fuente: RPP Noticias

La batería, su mejor beneficio. Pero donde realmente tenemos el pico de nuestro realme 9i es en la autonomía. El Snapdragon 680 está compuesto de una arquitectura de 6 nanómetros, lo que ha mejorado mucho el tiempo de uso regular antes de una carga. Los 5000 mAh están bien optimizados, permitiéndonos estar con el equipo hasta dos días sin enchufarlo. ¡Tremendo golazo! Además, la carga rápida de 33W, aunque no es tan rápida, es eficaz, energizando a nuestro equipo al 50% en media hora, por si estamos algo apurados.



Las apps que llegan en el equipo. | Fuente: RPP Noticias

Para ver y escuchar sin problemas. Para la multimedia, la pantalla LCD nos muestra una buena gama de colores en una pantalla grande, como para disfrutar nuestros contenidos de manera nítida y sin sufrir de poco de brillo incluso en exteriores.

Un punto para debatir es la frecuencia de refresco del equipo. Para el realme 9i contamos con 90 hercios configurada de manera predeterminada, la cual es fluida, pero retrocede a comparación de los 120 hercios del realme 8i. ¿90 hercios es suficiente? De manera personal, sí, pero no deja de ser un paso atrás.

NIUSGEEK en la pantalla del Realme 9i. | Fuente: RPP Noticias

En cuanto sonido, tenemos un audio Hi-Fi con parlantes estéreo. Tiene un buen volumen, pero puede distorsionarse un poco el audio en los máximos niveles.

El sistema operativo con el que llega el realme 9i es el Android 11 con una capa de personalización llamada UI 2.0, de la cual agradezco su sencillez, sus opciones de personalización concisas y su modo de juego. Tampoco ando sin quejas de ello.

El menú de ajustes. | Fuente: RPP Noticias

No quiero dejar de mencionar algunos puntos clave. Trabajamos a 4G, sin acceso al 5G, aún sin necesidad obligatoria de tenerla en cobertura conociendo que está disponible en zonas contadas con los dedos en nuestra capital.

Fotografía. Las cámaras del celular merecen su sección aparte.

El sensor principal está compuesto por un lente de 50MP con apertura f/1.8, acompañada de dos lentes de 2MP con f/2.4 para profundidad y macro.

Las fotografías en luz natural son buenas y con mayor detalle si le ponemos los 50MP completos en su configuración.

Modo Foto en la cámara trasera. | Fuente: RPP Noticias

Fotos con luz natural. | Fuente: RPP Noticias

Contamos con un zoom digital de x2, x3 y x5. Suficiente, pero corto si es que lo pensamos como forma de promoción.

Foto sin zoom. | Fuente: RPP Noticias

Zoom con 2X. | Fuente: RPP Noticias

Zoom X5. | Fuente: RPP Noticias

Con sinceridad, el ultra macro me gustó y muchas tomas fueron de mi preferencia, pero, si me dan a escoger entre el macro y un gran angular, que no tiene el equipo, optaría por el segundo. Hay mayor oportunidad de uso y mejoraría notablemente nuestras tomas con la principal.

Foto con Ultra Macro. | Fuente: RPP Noticias

Foto panorámica. | Fuente: RPP Noticias

En cuanto al selfie, también me gustó el resultado final tanto en su modo Foto y Retrato.

Selfie con el modo Foto. | Fuente: RPP Noticias

Foto con retrato. | Fuente: RPP Noticias

Pero la cámara tiene también puntos negativos. No me ha agradado el resultado final de las tomas de noche, con mucha lentitud en su modo Nocturno y con sobrexposición en algunas tomas.

Foto nocturna con el equipo. | Fuente: RPP Noticias

Foto de noche con el equipo. | Fuente: RPP Noticias

Y pasando al tema de videos, tienen buena calidad de imagen, pero nos debe estabilización.

Caminata grabando con el equipo. | Fuente: RPP Noticias

¿Vale la pena el Realme 9i?

Siendo sinceros, he encontrado un equipo competente en el realme 9i, sobresaliendo principalmente por su gran autonomía, un pedido no menor en el mercado. Se desempeña bien en el día a día, pero podría tener mejoras en algunos apartados, poniendo énfasis en las cámaras (¡un lente gran angular, por favor!).

Eso sí, hay dos puntos clave a considerar. Primero, si tienes un realme 8i, no te recomiendo actualizar porque las mejoras son puntuales. Segundo, considero que el precio está 50 dólares por encima, un punto que puede ser concluyente en la decisión final. ¿Por qué? Porque tiene enemigos con buenas especificaciones por todos lados a menor precio y no solo equipos modernos, sino también pasados: en el primer caso, el propio Redmi Note 11, y en el segundo, el nunca desfasado POCO X3 Pro. ¿Es recomendable el Realme 9i? Sí. ¿Por el precio con el que está llegando? Aún no.

Reseñado con un equipo cedido a préstamo desde el 23 de febrero hasta la fecha de publicación del artículo. Precio en Perú: S/ 1,159.00 soles en esta versión de 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento.

