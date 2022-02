NIUSGEEK tiene a prueba al Motorola Moto G200 | Fuente: RPP

Decir que “Motorola se dio cuenta que es Motorola” no lo veo como una ofensa. Al contrario. En el último año, la submarca de Lenovo ha dado evidencia de una constancia revitalizante y fresca, con la que ha sabido empujar un cambio de estrategia y que nos ayuda a medir su entusiasmo en un mercado móvil con nuevos actores. Luego de probar un G100 muy recomendable, NIUSGEEK tiene a prueba al Moto G200. Esta es nuestra opinión.

Estamos ante un diseño muy "Moto" | Fuente: RPP

Motorola Moto G200: especificaciones técnicas

MOTOROLA Moto G200 5G TAMAÑO 168.1 x 75.5 x 8.9 mm PESO 202 g PANTALLA LCD IPS 6,8" 1080 x 2460 | 144 Hz OS Android 11 CPU Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G (5 nm GPU Adreno 660 ALMACENAMIENTO 128 o 256GB | UFS 3.1 | Sin expansión microSD RAM 8GB CÁMARA PRINCIPAL 108 MP, f/1.9, 1/1.52", 0.7µm, PDAF CÁMARA GRAN ANGULAR + MACRO 13 MP, f/2.2, 119˚, 1.12µm, AF ToF 2 MP, f/2.4 CÁMARA DELANTERA 16 MP, f/2.2, 1.0µm CONECTIVIDAD 5G | WiFi 6E | BT 5.2 LE | NFC | USB-C 3.1 | Ready4 MULTIMEDIA HDR10 | Parlante | Dolby SEGURIDAD Sensor de huella lateral | Desbloqueo facial AUTONOMIA 5000 mAh | 33W de carga

Adiós al arreglo cuadrado del G100 y su color mutante | Fuente: RPP

Motorola Moto G200: Diseño que rompe una línea

Ya desde el saque, Motorola cambia parte del diseño del G100, el modelo del año pasado. En este caso, el “Stellar Blue” que tenemos a prueba no muta como el equipo del 2021, pero este acabado lo acerca un poco más a lo que vimos con el Edge 20 Pro. Le da más carácter, sin dudas.

Así van los botones de bloqueo / sensor de huellas y de volumen, casi al lado de las cámaras traseras | Fuente: RPP

Botón de bloqueo / sensor de huellas y volumen al margen derecho, como siempre. Sin embargo, algo que aun me desconcierta de los modelos recientes de Moto es la necesidad de poner el botón para el asistente de Google TAN ARRIBA en el borde izquierdo. No está mal que lo pongan, pero media pulgada más abajo ayudaría más. Lo otro que lamento es la ausencia de un sistema estéreo, algo que Motorola debería reconsiderar.

En la parte baja, el parlante junto al puerto USB-C y la bandeja para la SIM | Fuente: RPP

Más allá de eso, nos encontramos con una distribución cómoda de componentes y un nuevo arreglo de cámaras que nos quita el esmerado lente macro con aro LED de la edición G100, pero que nos deja ese trio de lentes sobrio que se funde con la espalda en una leve diagonal, justo por encima del logo, y en contrapeso visual al “motorola” de la base. Linda espalda.

Motorola Moto G200: Una pantalla que pudo ser mejor

El panel es IPS de muy buena reproducción de colores y 144 hercios | Fuente: RPP

En este caso, Motorola nos da un adicional sobre este IPS de buena reproducción de colores. Para empezar, tenemos 144 hercios que potencian la navegación y la fluidez de todo lo que vemos. El panel tiene compatibilidad con HDR10, así que la reproducción multimedia no desentona. No es AMOLED; pero tampoco está mal. Eso sí, sufre un poquito ante luz muy intensa, pero se puede seguir viendo el contenido.

La pantalla tiene un agujero en la parte superior para la cámara delantera | Fuente: RPP

La respuesta táctil anda muy bien, y responde sin problemas a los gestos laterales y de regreso al launcher. Algo de lo que tiene que estar orgullosa Motorola es que, como siempre menciono, tienen – caps lock – EL MEJOR SISTEMA “ALWAYS ON DISPLAY” DEL MUNDO MUNDIAL. Ni Samsung, ni Apple, ni Xiaomi, ni realme, ni Oppo, ni ZTE, ni vivo, ni Coolpad ni nadie. MOTOROLA. Por favor, nunca lo quiten.

Motorola Moto G200: Android 11 y Ready4

El equipo es compatible con la tecnología de conectividad Ready4 para PC y pantallas inalámbricas | Fuente: RPP

Debo decir que estuve a la espera de Android 12, una actualización que debería estar llegando a este modelo en las próximas semanas, según Motorola. Finalmente, pude probar al Moto G200 bajo Android 12 en estado puro, y calcar lo que siempre digo en este apartado: nada cambia en esta capa, salvo los útiles añadidos de Motorola en rendimiento del equipo y el uso de sensores y gestos para habilitar la cámara, la linterna o activar el “No Molestar”.

Podemos conectarnos sin cables también | Fuente: RPP

Sin embargo, lo que coloca a este equipo en un plano distinto es la buena implementación de Ready4, la capacidad que tenemos para usar este añadido en nuestro TV o en la PC para entretenimiento, juegos, videollamadas o un entorno de trabajo como el de escritorio de Windows. Incluso, el G200 también incluye en la caja el cable HDMI a USB-C para conectarlo a la TV, aunque puedes hacerlo de manera inalámbrica.

Este es el cable que se incluye en el empaque | Fuente: RPP

Ojo que esta función Ready4 ya la reseñamos cuando vimos al Edge 20 Pro, y funciona de la misma manera. En este caso, no encontramos el control remoto que sí se incluye con la compra del “Moto” de gama alta.

Motorola Moto G200: Cámaras muy esforzadas

Así luce el arreglo de cámaras en la parte trasera | Fuente: RPP

Este equipo incluye un sensor principal de 108 MP que, dentro de todo, obtiene buenos resultados y un estupendo balance de color y aprovechamiento del HDR. El tema está en el enfoque, y he perdido foco en ocasiones en las que daba por descontado que el sensor era capaz de mantener el detalle. He tenido que volver a tomar la foto para asegurarme que, efectivamente, la foto estaba bien enfocada.

Foto con lente principal en primer plano | Fuente: RPP

Me pasaba mucho esto: disparo inicial borroso | Fuente: RPP

Foto con lente principal con foco corregido | Fuente: RPP

Aquí el Modo Retrato no se ajustó a tiempo | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foton con lente principal en Modo Noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal y modo retrato | Fuente: RPP

El zoom de 10X anda muy bien en este equipo | Fuente: RPP

Foto con zoom de 10X en contraluz | Fuente: RPP

Foto con lente principal y modo noche. El flare es evidente | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular de noche. Este lente no se integra al Night mode de Moto | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

El gran angular va bien, pero me da un poco de pena ver que se queda fuera en video si no estamos en 1080 a 30 fps. Adiós a este lente en otra resolución, y esto desde los 1080 a 60 fps. Sin embargo, para fotos anda muy bien, y mantiene ese ligero tinte amarillesco de los otros modelos que he probado.

Foto con lente delantero | Fuente: RPP

Foto con lente delantero con modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente delantero con modo retrato y de noche | Fuente: RPP

Foto con lente delantero de noche y contraluz | Fuente: RPP

La cámara delantera anda bien, pero se extraña el lente gran angular que la versión anterior añadió. Una pena que en este G200 no esté.

Motorola Moto G200: gran rendimiento, aunque con un sonido limitado

Este es el score obtenido en GeekBenck 5 ... muy fuerte | Fuente: RPP

Vamos por partes, pero partamos del procesador. Estamos hablando de un 888+, el mismo que pudimos probar con el REDMAGIC 6S Pro y que puede con todo lo que le lances. En este caso, el chipset viene respaldado por 8GB de RAM y un espacio no ampliable de 128 GB. Vas a ir cómodo en almacenamiento y potencia.

Esta es la velocidad promedio obtenida con Speedtest | Fuente: RPP

En temas de conectividad, el equipo se ha comportado de manera sobresaliente en el uso del 5G y un máximo por encima de los 350 mbps en mis mediciones. Con el WiFi 6E tenemos más que suficiente para mantener la estabilidad en la conexión, al igual que la buena gestión con dispositivos Bluetooth para audio y sincronización. Muy bien.

El AOD de Motorola es el mejor del mercado | Fuente: RPP

La multimedia es esmerada gracias a la compatibilidad con Dolby, pero la falta de un parlante adicional impacta en la manera en que consumimos el contenido sin audífonos. La pantalla cumple, y reproduce muy bien los colores. La respuesta táctil para paso de apps y juegos anda dentro de lo esperado, y podemos jugar sin problemas desde Ready4 en pantalla grande o solo con el equipo.

La multitarea ha sido eficiente, al igual que todos los procesos del equipo | Fuente: RPP

El sensor de huellas lateral cumple, pero el desbloqueo facial es menos preciso cuando busca el rostro con la pantalla apagada. En este caso, prefiero ir a lo seguro con el lector de huellas dactilares. La ejecución de Ready4 es impecable, y la gestión de escritorio es muy fluida para el soporte de periféricos por Bluetooth y la estabilidad del uso mediante conexión inalámbrica.

Ya sea como espejo o como escritorio, el trabajo de Ready4 es impecable | Fuente: RPP

Buen equipo, estable y con excelente desempeño. Parlantes estéreo para la próxima y ya estamos, Motorola.

Motorola Moto G200: una autonomía con beneficios

A 144 hercios, pude obtener 6 horas y 45 minutos en 15 horas de uso | Fuente: RPP

Aquí hablemos claro. Los 5000 mAh le quedan bien al equipo. En mi uso, he llegado con 10% al cargador cerca de las 10 de la noche tras usarlo desconectado desde las 5:30 de la mañana y con la pantalla a 144 hercios desde que comencé a usarlos. Ese 10% se justifica plenamente.

Este es el cargador de 33W que se incluye en la caja | Fuente: RPP

Lo bueno es que el cargador que se incluye es de 33W, por lo que tendremos carga completa en poco menos de 70 minutos, un promedio más que aceptable para el tamaño de la batería.

Motorola Moto G200: ¿Vale la pena?

Una buena propuesta, pero muy cercana al Edge 20 Pro | Fuente: RPP

Está en ese sector del mercado en el que los parlantes estéreo, las pantallas AMOLED y la certificación IP68 abundan, y son esas las carencias claves en este modelo. Para añadir presión, el Moto Edge 20 Pro se vuelve más atractivo a un precio ligeramente mayor. Es ahí en donde Motorola debe asegurar con buenos features, y los tiene: un procesador muy fuerte, Ready4 – me gusta más que Samsung DeX -, buenas cámaras y una versión limpia de Android. Es un salto de fe a una marca que hace bien su trabajo y que, además, tiene soporte local. Si lo encuentras en operadora, ve por él en el plan de renovación.

Equipo cedido por Motorola Perú desde el 10 de febrero hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado local: 2499 soles por lanzamiento en la web de Motorola.