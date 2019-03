Evaluamos el Nokia 5.1 Plus. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Nokia seguramente ha sido la marca favorita de muchos. De la mano de HMD, esta lovemark busca regresar al sitio que alguna vez ocupó como líder en la industria móvil. El Nokia 5.1 Plus es su apuesta en la gama media, un campo extremadamente competitivo. Estas son nuestras impresiones.

Lo mejor: el diseño

El Nokia 5.1 Plus es muy fácil de agarrar y se siente cómodo gracias a sus bordes curvos. Dimensiones: 149.51 x 71.98 x 8.097 mm.

Eso sí, te recomiendo comprar un case si es que no quieres llenarlo de huellas dactilares. Esto también te librará de los rayones que he visto en el cristal en algunas semanas de uso.

El acabado brillante del Nokia 5.1 Plus atrae las huellas dactilares. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Tiene una pantalla de 5.8” en relación 19:9. A mi pesar, cuenta con un ‘notch’ en la parte superior. Aunque debo de aceptar que es una configuración cómoda y no tan invasiva como otras.

Tiene tres botones laterales (dos de volumen y el de encendido / bloqueo). Como la mayor parte de sus competidores, se olvida del botón delantero.

Las funciones de seguridad biométrica recaen en un lector de huellas ubicado en la parte trasera.

Android One: menos es más

Acá es sencillo. Nokia cuenta con Android One, por lo que nos liberamos de capas de personalización en el teléfono.

Se nota una clara mejora con la actualización a Android Pie 9 que recibió hace un par de semanas. Casi no encontramos hipos en su performance, considerando sus componentes.

Procesador: podría ser mejor

Nokia ha optado por un procesador MediaTek Helio P60, de 12 nanómetros, para este dispositivo con 3GB de RAM.

Otras marcas como Oppo y BLU han confiado en este procesador para su gama media, mientras que vemos a Xiaomi optar por el Snapdragon 660 para su aclamado Mi A2.

En general, la configuración de hardware del Nokia 5.1 Plus no es extraordinaria, pero tampoco te da problemas si no la fuerzas. Lo que podemos esperar en la gama media.

Cámaras: diferencia de día y noche

Cámaras posteriores: 13 MP PDAF f/2.0 y un sensor de profundidad de 5 MP. Flash LED

Cámara frontal: 8 MP FF, f/2.2.

Tu aliado será la luz natural, donde el Nokia 5.1 Plus consigue muy buenas tomas.

Cámara posterior. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Cámara posterior. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Con luz artificial, tenemos algunas limitaciones. Y de noche, usa el flash o busca una buena fuente de luz si contar píxeles no es uno de tus pasatiempos favoritos.

La cámara del Nokia 5.1 Plus en luz artificial. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Podemos usar dos cámaras a la vez con el modo de foto Dual. Una interesante inclusión.



Modo Dual: Cámara posterior (arriba) y cámara selfie (abajo). | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

En video se puede grabar hasta Full HD (cámaras traseras) y HD (cámara frontal). También hay video Dual, aunque este no es tan fluido.



Multimedia

La pantalla LCD de 5.8 pulgadas tiene una resolución HD+ (720 x 1,520) con una densidad de 287 ppi, propios de la gama media baja.

El Nokia 5.1 Plus tiene un parlante en la parte baja y un conector de audio de 3.5 mm.

Otra vez, hablamos de una combinación que esperamos en un celular de gama media baja.

Guardar gran cantidad audios, videos y fotos puede ser un problema con los 32 GB incluidos, aunque acepta hasta 400 GB de expansión microSD.

Nokia ya liberó la actualización a Android 9 Pie para el Nokia 5.1 Plus. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Batería

Con 3,060 mAh de batería y Android 9 Pie, no tenemos mayor problema con la duración de la batería. La carga es por un puerto USB C, lo que agradecemos.

Conclusiones

No olvidemos que hablamos de un celular de gama media con un precio asequible, aunque no inferior al de algunos competidores chinos.

La cámara, que muestra limitaciones con baja luz, es una buena compañera bajo el sol.

Sin embargo, su diseño, software y una batería competente son una gran razón para darle una oportunidad.