NIUSGEEK tiene a prueba al Samsung Galaxy A54 con conectividad 5G | Fuente: RPP

No existe el teléfono perfecto, y eso lo he sostenido por años tras revisar centenares de ellos por más de una década. Con el tiempo, sin embargo, aprendes a valorar las diferencias y las cualidades de cada marca y su perspectiva del mercado en el que compite, sus ventajas y debilidades, su objetivo como empresa, su valor agregado y sus carencias. Samsung es una marca que, más allá de opiniones, ha sabido dosificar su valor agregado a diversas capas. Ya con el A14 5G de este año, nos dimos cuenta de que el 2023 iba a ser una apuesta más atrevida. Este A54 llega precedido de un modelo 2022 que no logró superar al poderoso A52s, pero que viene dispuesto a competir de lleno en el segmento más difícil de la telefonía: la gama media premium. ¿Vale la pena comprarlo? Esta es la opinión de NIUSGEEK.

SAMSUNG GALAXY A54 5G: Especificaciones técnicas

SAMSUNG SAMSUNG GALAXY A54 5G DIMENSIONES 158.2 x 76.7 x 8.2 mm | 202 gramos | IP67 | CGG 5 PANTALLA Super AMOLED 6,4 1080 x 2340 | 120Hz | hasta 1000 nits OS Android 13, One UI 5.1 CPU Exynos 1380 (5nm) GPU | RAM Mali-G68 MP5 | 6 u 8 GB ALMACENAMIENTO 128 o 256 GB | expansión microSDXC CÁMARA PRINCIPAL 50 MP f/1.8 | sensor 1/1.56", PDAF, OIS CÁMARA UGA 12 MP f/2.2 de 123 grados CÁMARA MACRO 5MP f/2.4 CÁMARA SELFIE 32 MP f/2.2 26mm | sensor 1/2.8" CONECTIVIDAD 5G | WiFi6 | BT 5.3 | GPS | NFC | USB-C 2.0 MULTIMEDIA Parlantes estéreo | HDR10+ SEGURIDAD Sensor de huella bajo pantalla, desbloqueo facial AUTONOMÍA 5000 mAh | 25W de carga

Así luce la tapa trasera del Galaxy A54 5G | Fuente: RPP

SAMSUNG GALAXY A54 5G: Un diseño más “FE” que “A”.

Este año, Samsung decidió partir por uniformizar el diseño en la gama “Awesome” – o A como nomenclatura divisora – y acercarlo más a la saga S, que este año eliminó distracciones en el acabado y nos deja con un perfil más pulido, aunque más ancho. Este A54 se siente como un S22/S23 en los bordes de aluminio y el agarre, aunque sin llegar al material premium que lo diferencia.

El botón de bloqueo bajo el control de volumen y junto en la esquina de las cámaras traseras | Fuente: RPP

Estamos ante un equipo con certificación IP67, esencial para aquellos que buscan defender su inversión ante el polvo y el agua. Sus bordes más rectos – aunque con una leve “pancita” - destacan el control de volumen por encima del botón de bloqueo, el ingreso para SIM en la parte superior y parlantes estéreo. La limpia tapa trasera exhibe el triple arreglo de cámaras a la izquierda.

En la parte de abajo encontramos uno de los dos parlantes y el puerto USB-C | Fuente: RPP

No baila sobre las mesas por las protuberancias, ni tampoco pasa desapercibido por color. Es un equipo concreto, maduro, identificable entre tanto arreglo rectangular con sensores de distintos tamaños. Samsung busca diferenciarse del resto sin exagerar en lo visual, y lo logra.

SAMSUNG GALAXY A54 5G: AMOLED y buen brillo

Los bordes son simétricos, salvo el de abajo | Fuente: RPP

Si hay un terreno que Samsung domina con solvencia, es el de los paneles AMOLED. En este caso, contamos con uno de 120 hercios y hasta 1000 nits de potencia que, además de destacar por sus bordes delgados, cuenta con una buena respuesta táctil y buenos ángulos de visión en todo momento.

El equipo es compatible con HDR10+ | Fuente: RPP

El boost de color anda bien, aunque un poco leve para mi gusto. Contamos con compatibilidad para HDR10+ cuando el contenido lo requiere, y el AOD es el mismo que encontramos bajo los modelos de la marca. Nada del otro mundo, aunque lo de este mundo a anda bastante bien.

SAMSUNG GALAXY A54 5G: One UI y la simpleza del software

One UI 5.1 corre sobre Android 13 actualizado a marzo en Play Store y abril en parches de seguridad | Fuente: RPP

Android 13, ONE UI 5.1 y cinco años de soporte en temas de seguridad. Samsung ha logrado en 4 años lo que Google, hasta ahora, no puede resolver. Si estás buscando un teléfono que tenga actualizaciones anuales de Android a las versiones más recientes, tienes dos caminos: Google Pixel y Samsung Galaxy. Más allá, muy difícil que encuentres a alguien capaz de seguir el ritmo a esa velocidad.

Justo antes de publicar la reseña, llegó un update | Fuente: RPP

Ya hemos repasado ampliamente la interfaz de Samsung en el review del S23 Ultra y otros teléfonos de la marca, así que no vamos a darle mucha vuelta a esto. No es una postura fanboy ni nada, es un hecho que puede ser fácilmente sustentado con el ritmo de updates en todas las líneas. No importa si usas un modelo A14 o un S23 Ultra: tienes el mismo software, aunque es evidente que no tendrás el mismo rendimiento.

SAMSUNG GALAXY A54 5G: Cámaras muuuuuuuuuy competentes

Así luce el arreglo de cámaras del Galaxy A54 5G | Fuente: RPP

Con sus 50 MP, este A54 mantiene un buen rango de color para las fotografías casuales, además de mantener un proceso computacional eficiente para fotos nocturnas.

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal con 10x de zoom | Fuente: RPP

Foto con lente principal con 8x de zoom | Fuente: RPP

Foto con lente principal con 2x de zoom | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo noche con 2x de zoom | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo noche | Fuente: RPP

Foto de la Luna a 10x de zoom | Fuente: RPP

En el caso del gran angular, la ciencia de color está un poco más lejos que la del sensor principal, sobre todo de noche.

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular en modo noche | Fuente: RPP

El lente macro es de 5 MP, una medida que permite obtener un poco más de detalle en esta modalidad de fotografía, aunque está un poco lejos de los sistemas que se apoyan en el lente gran angular.

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

La selfie anda muy bien, y cuenta con un modo amplio que se ajusta automáticamente o a solicitud del usuario.

Foto con cámara selfie en modo retrato | Fuente: RPP

Foto con cámara selfie en modo retrato

Foto con cámara selfie en modo retrato | Fuente: RPP

Foto con cámara selfie | Fuente: RPP

Foto con cámara selfie | Fuente: RPP

En video, este equipo toma distancia del resto de su competencia por varias razones. La primera es la capacidad de grabar a 60 fps en todos los lentes. La otra es la de poder cambiar al gran angular desde un zoom de 2x siempre que estemos a 30 fps. Por último, el empuje del procesador da para cambiar del lente principal al selfie sin dejar de grabar.

Para fotos y videos, este A54 es de confiar.

SAMSUNG GALAXY A54 5G: Dejando clara la potencia

El rendimiento de este Exynos 1380 en GeekBench 6 | Fuente: RPP

Ya sé que leíste EXYNOS en las especificaciones, pero déjame decirte algo. Hablamos de un chip de 5 nanómetros que, pese al prejuicio, se da el abasto de mantener un rendimiento parejo. Junto con sus 8GB de RAM en la versión de 256GB, la potencia para tareas y apps es más que suficiente. Para juegos, preferiría mantenerme con poco entusiasmo en ocasionales, pero para render de CapCut andamos dentro de lo esperado.

El rendimiento del 5G es parejo en exteriores | Fuente: RPP

En temas de conectividad, el equipo se mantuvo conectado a redes 5G sin problemas, aunque en mi zona de desplazamiento obtuve registros muy dentro del promedio. Su comportamiento con redes inalámbricas fue consistente, tanto con la red WiFi 5 de RPP como con el WiFi6 que tengo en casa. Mis periféricos Bluetooth habituales – los LG FP9 y el Amazfit GTR 2 – se mantuvieron vinculados sin problemas, y mi Huawei Sound Joy pudo reproducir de manera estable el contenido del Audioplayer mientras tomaba una ducha y dejaba cargar el teléfono en la habitación contigua con la puerta cerrada.

El sonido del equipo es muy bueno, similar al del Pixel 6 Pro | Fuente: RPP

La multimedia me sorprendió por un detalle: no me esperaba ese sonido desde las bocinas estéreo del A54. Por lo general, mantengo como referencia el sonido del iPhone – siempre suena bien ese sistema estéreo – y el de mi Pixel 6 Pro – uno de los mejores compañeros para habitaciones de hotel -, pero el del A54 se acercó muchísimo a esos dos en limpieza de salida y concentración de bajos y medios. Muy bien. Con eso, sumando al panel AMOLED de 1000 nits, pues tenemos una máquina eficiente para el entretenimiento y el gaming mesurado.

El sensor óptico de huellas se ubica bajo pantalla | Fuente: RPP

El sensor de huellas dactilares anduvo bien y dentro del promedio, al igual que el reconocimiento facial. Lo bueno es que lo tenemos en el panel y no lateralmente, algo que suele ser de utilidad cuando transitas entre varios equipos que cuentan con estos sistemas biométricos ópticos bajo pantalla. Es un equipo parejo, con ligeros hipos propios de las limitaciones del procesador, pero que supera esos pequeños impases con un software ligero y estabilidad en la ejecución.

SAMSUNG GALAXY A54 5G: Una vida promedio para la batería

Así nos fue con la batería del A54 | Fuente: RPP

Para sus 5000 mAh de batería, podemos concluir que el día justo es el promedio de uso. Empezaba mi día a las 5:30 de la mañana desconectando el cargador – el mío, porque en la caja no viene ninguno – y ya a las 7:40 pm andábamos en 5%. Ojo que, con el 5G, los 120 hercios del panel y todos los sistemas arriba, el promedio fue ese. Sin embargo, aún tenemos un equipo con carga “rápida” de 25W y que se coloca por detrás de teléfonos más básicos o de igual gama de precios

SAMSUNG GALAXY A54 5G: ¿Vale la pena?

Finalmente, el A52 tiene un digno sucesor | Fuente: RPP

Sí, sin dudas. SI vienes de un A52s 5G y buscas un mejor proceso para la cámara, es el momento. Si estás pensando saltar entre este modelo y el Xiaomi Redmi Note 12 Pro+, yo saltaría a este A54 por varias razones: mejores cámaras para video, un software menos invasivo, una pantalla de estupenda calidad, certificación IP67 y años de actualizaciones.

Junto con el A34 y el A14, Samsung propone una fuerte línea en la gama media para 2023 | Fuente: RPP

Bajo ese parámetro, un Motorola Edge Neo podría resultar atractivo, pero las actualizaciones de Android lo ponen en desventaja frente a este Galaxy A de 2023. Samsung ha lanzado el desafío al resto de marcas y su desigual propuesta en la gama media: ser consistentes y apostar por la eficiencia en un segmento que suele vender mucho humo. Este A54 5G lo demuestra en casi todos los puntos.

* Equipo cedido a préstamo por Samsung Perú desde el 29 de marzo hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado local: desde 1799 soles en la web de Samsung Perú.