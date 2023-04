NIUSGEEK tiene a prueba al Redmi Note 12 Pro+ de 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento interno | Fuente: RPP

Xiaomi tiene una peculiar manera de moverse en el mercado móvil. Bueno, tiene VARIAS maneras peculiares de moverse, y sus múltiples gamas lo demuestran. Juntando Redmi, POCO y Mi ya estamos ante un overlap considerable, sin contar las subcategorías “S”, “Pro”, “5G” y “Pro+” en cada una de ellas, incluyendo la popular saga “Note”. Tuvimos la chance de asistir al evento regional de presentación de este nuevo catálogo para 2023, y nos llevamos en el bolsillo al modelo top: el Xiaomi Redmi Note 12 Pro+, un nombre exuberante para un equipo que intenta mostrarse así. ¿Vale la pena ir por este Redmi Note 12 Pro+? Esta es la opinión de NIUSGEEK.

XIAOMI REDMI NOTE 12 PRO+: Especificaciones técnicas

XIAOMI REDMI NOTE 12 PRO+ DIMENSIONES 162.9 x 78 x 8.9mm | 208.4 gramos | IP53 PANTALLA OLED 6,67" 1080 x 2400 120 Hz | hasta 900 nits | CGG5 OS Android 12 | MIUI 14 | Parche de seguridad; febrero 2023 CPU Mediatek MT6877V Dimensity 1080 (6nm) GPU | RAM Mali-C68 MC4 | 8 o 12 GB ALMACENAMIENTO 128 o 256 GB UFS 2.2 sin expansión microSDXC CÁMARA PRINCIPAL 200 MP f/1.7, 24mm | sensor 1/1,4" PDAF OIS CÁMARA UGA 8 MP f/2.2 120 grados | sensor 1/4" CÁMARA MACRO 2 MP f/2.4 CÁMARA SELFIE 16 MP f/2.5 | sensor 1/3.06" CONECTIVIDAD 5G | WiFi6 | BT 5.2 | GPS | NFC | USB 2.0 MULTIMEDIA Parlantes estéreo | puerto audífonos | Dolby Vision SEGURIDAD Sensor de huella lateral, reconocimiento facial AUTONOMÍA 5000 mAh | 120W con cargador en la caja

Así luce la tapa trasera del Redmi Note 12 Pro+ | Fuente: RPP

XIAOMI REDMI NOTE 12 PRO+: Diseño de riesgo

Es normal ver a Xiaomi en la zona de confort que creó: diseños de mucho color y una voluptuosa presencia de la cámara en la tapa trasera. Es una identidad que, dicho sea de paso, es seguida por gran parte del mercado chino. Lo que sí sentimos distintos es el PESO, y el balance de componentes que añade densidad a la primera toma de contacto. Ancho y pesado, como el mundo mismo.

Contamos con sensor de huellas lateral y botones de volumen | Fuente: RPP

Ya con eso superado, el reparto de componentes es muy similar al resto de otras versiones Note que hemos revisado con los años: botón de bloqueo / sensor de huella bajo el control de volumen en el borde derecho, puerto para audífonos conviviendo con un parlante y el emisor IR en la parte superior, mientras que la bandeja para SIM comparte espacio con el puerto USB-C y el otro parlante.

Al lado del ingreso para audífonos se acomoda un parlante y el emisor IR | Fuente: RPP

El diseño se complementa con el trio asimétrico de sensores en la tapa trasera, mostrado el tatuaje “200 MP” junto al lente principal, dejando una tapa limpia para este acabado en azul que no cambia de color con la luz y que también se deja imprimir el nombre REDMI 5G sin miedo al éxito. Es un diseño que muchos van a adorar. No todos, pero muchos.

EN la parte inferior, tenemos un ingreso USB-C, un parlante y la bandeja SIM extraíble | Fuente: RPP

Contamos con certificación IP53, algo que se agradece frente a salpicaduras. Además, el equipo integra Corning Gorilla Glass 5 en ambas tapas e incluye un film protector en pantalla y una cubierta de gel en la caja, junto con el cargador de 120W.

XIAOMI REDMI NOTE 12 PRO+: Pantalla AMOLED intensa

La luminosidad de la pantalla es buena, incluso bajo luz directa | Fuente: RPP

Debo decir que este panel de 6,67 pulgadas – la clásica dimensión de paneles de Xiaomi - me ha sorprendido por dos razones. El primero es que su nivel de nits permite una visualización interesante del contenido bajo el sol, lo que nos deja un buen viewfinder cuando usamos la cámara en días de mucho sol como los que atravesamos en la costa peruana actualmente. La respuesta táctil está por encima del promedio en la categoría – bien, con leves fallas -, y los ángulos de visión son tremendos.

Podemos ajustar la calidad de los colores | Fuente: RPP

Lo otro es una mejor respuesta en la calibración de color, sobre todo cuando acentuamos la intensidad de color y la temperatura. Por lo general, las pantallas de smartphones no suelen ser tan drásticas para las modificaciones de color como sí ocurre con una pantalla de monitor o TV, por ejemplo. Aquí, Xiaomi si pierde el miedo al boost agresivo, con intensidad y parámetros más amplios.

Desde una de las esquinas, podemos arrastrar herramientas para apps flotantes y capturas de pantalla | Fuente: RPP

Si algo debo criticar a Xiaomi respecto al panel – ojo que esto viene ocurriendo con varios modelos que he probado en el último año – es la fragilidad del film protector previa al vidrio y que, por defecto, viene instalada en cada celular de la marca. Tras un día de uso regular, aparecieron dos burbujas al lado izquierdo y ya comenzaba a despegarse a la semana desde una esquina. Entiendo que es un extra el tener un film protector, pero da lo mismo si no soporta trato leve.

XIAOMI REDMI NOTE 12 PRO+: Nuevo software con viejos vicios

MIUI 14... pero sobre Android 12 | Fuente: RPP

Cosas de la vida: me tocó probar un teléfono con MIUI 14, la capa de personalización que usa Xiaomi en su segmento móvil y que corre sobre ANDROID 12. Ojo, no 13. Doce. Nada grave, pero preocupa que, frente a la competencia, la marca naranja insista con darnos un software que se va por el segundo año. Sï, es más maduro y estable, pero Android 13 también.

Podemos modificar la multitarea para esconder información sensible por aplicación | Fuente: RPP

Más allá del salto numérico, hay pocos cambios estructurales en la capa MIUI. Para empezar, el diseño de íconos y las animaciones para el paso de la multitarea y apps son más suaves y coherentes con la velocidad de ejecución. Lo que sí me preocupa es que esta versión aún mantiene un terrible error que no permite reconocer de manera eficiente la rotación de pantalla, dejando siempre en un formato errado la visualización de contenido.

Podemos reorganizar cada app en la multitarea | Fuente: RPP

Después, ya es un poco más de lo mismo: bloatware, una interfaz invasiva cada vez que instalamos una aplicación nueva, letreros de advertencia que duran 10 segundos – el de restablecimiento sigue añadiendo una advertencia a los 10 segundos iniciales -, los efectos de iluminación en el AOD – que solo añade otros colores – y poco ajuste del menú. Eso que ya veíamos en MIUI 11 lo seguimos teniendo en la versión 14, sin Android 13 en el Note 12 Pro+.

XIAOMI REDMI NOTE 12 PRO+: ¿200 MP son suficientes?

Así luce el lente con sensor de 200 MP, justo sobre el lente macro de 2 MP y el angular de 8 MP | Fuente: RPP

Los números con pinzas, siempre. Este sensor HP1, el mismo que integran el 12T Pro de Xiaomi o el Motorola Moto Edge 30 Ultra, es capaz de registrar imágenes a 200 MP de resolución, lo que siempre resulta de impacto. El tema es que, como sabemos, 200 MP no garantizan la mejor calidad de imagen si es que el ISP – procesador de imagen – no hace su trabajo. En este caso, para las fotos, el equipo va bien y obtiene una buena profundidad de campo, aunque el Modo Nocturno aún tiene que mejorar para no “blanquear” las fotografías. Más allá de eso, el 12 Pro+ añade el uso de un modo “Ultra HD” que permite obtener fotos de 50 MP – juntando los 200 MP en grupos de 4 para añadir detalle – y una toma general de 200.

Foto con lente principal con 3x de zoom | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto tomada con larga exposición | Fuente: RPP

Foto en modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal y larga exposición | Fuente: RPP

Foto principal en modo retrato | Fuente: RPP

Foto principal en modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal a 10x de zoom | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente principal con 2x de zoom | Fuente: RPP

Sin embargo, el resto de los sensores son los mismos. Por un lado, el Ultra Gran Angular de 8 MP es el mismo de otros modelos, perdiendo detalle en la noche, pese al proceso algorítmico para mejorar la imagen. Por otro lado, el macro de 2 MP no ayuda en nada a la experiencia.

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular en modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular en modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto selfie con lente gran angular | Fuente: RPP

L a cámara selfie también anda bien, pero aún mantiene esa reiterada necesidad de sobreexponer el fondo para compensar el rostro oscuro que suele arruinar detalles detrás de nosotros.

Selfie grupal | Fuente: RPP

Foto con cámara delantera | Fuente: RPP

Foto con cámara delantera en modo noche | Fuente: RPP

Foto con cámara delantera | Fuente: RPP

Foto con cámara delantera en modo retrato | Fuente: RPP

Foto con cámara delantera en contraluz directo | Fuente: RPP

En video, tenemos y no tenemos. Si bien contamos con OIS, lo cierto es que el promedio de tomas es poco estabilizado. Además, no podemos cambiar de lentes durante la grabación ni tampoco realizar videos en 60fps desde el lente gran angular y la cámara delantera.

Por más 200 MP que un lente tenga, hay una pérdida de consistencia en todos los otros lentes para obtener la mejor calidad en todo momento, No olvidemos que es un equipo de gama media, después de todo.

XIAOMI REDMI NOTE 12 PRO+: Un rendimiento parejo

Este es el rendimiento del Redmi Note 12 Pro+ en GeekBench 6 | Fuente: RPP

Pocas inconsistencias con este procesador Dimensity 1080 de Mediatek. Hablamos de 8GB de RAM y un respiro en almacenamiento de 256GB que deja buen margen a la RAM virtual de 3GB para mejorar el rendimiento. Hay hipos en la interfaz, sobre todo en el paso de apps desde la parte de abajo y que, asumo, también comparte responsabilidad con la respuesta táctil que, aunque buena, es mejorable.

El tope de conectividad 5G que obtuvimos con SpeedTest | Fuente: RPP

Ya en conectividad, he logrado picos importantes con 5G y he mantenido consistencia en la conexión a las redes inalámbricas de mi trabajo y mi hogar. Caso curioso en el tema del Bluetooth: mientras escribo esto pasé de la fila 12 en el avión que me llevaba a Bogotá para el evento hasta la fila 44 para ir al baño. Solo entrando al baño perdí conexión con los LG FP9. Nada mal.

Los parlantes estéreo suenan bien, sobre todo cuando escuchamos podcasts | Fuente: RPP

La multimedia va bien, y se agradece la inclusión de puerto para audífonos, aunque no se añada radio FM por defecto. Los parlantes estéreo suenan bien, aunque van demasiado al medio y pierden algo de firmeza en graves, los que los pone realmente lejos de experiencias como la del Samsung Galaxy A54 5G.

El sensor de huella va rápido | Fuente: RPP

Me mata un poco el hecho de que Xiaomi no mejore la interfaz para la interacción con el sensor de huella lateral, pues suele poner la referencia para colocar el dedo al medio de la pantalla y no al lado, como debería ir. Casi siempre terminaba presionando el panel y no el botón que, además, pierde precisión con pequeñas gotas en la yema del dedo, así que cuidado con eso.

XIAOMI REDMI NOTE 12 PRO+: Vamos MUY bien de autonomía

El tiempo de pantalla promedio que obtuvimos durante una semana de prueba, llegando al 10% de carga al final del día | Fuente: RPP

En 19 minutos podemos tener batería llena desde 0% | Fuente: RPP

Punto alto para Xiaomi en este apartado. Ya no solo tenemos 5000 mAh bajo el chasis, sino un sistema de carga de 120W en este rango de precios. Con esto, este Redmi Note te asegura larga vida para el uso diario. En mis pruebas, he podido obtener un promedio sano de cerca de 6 horas de pantalla todos los días, llegando con 10% de sobra tras los primeros días en los que elevamos el consumo energético por instalación de apps y uso extremo, que nos dejó con 6% de carga entre las 5:30 de la mañana y las 6 de la tarde.

XIAOMI REDMI NOTE 12 PRO+: ¿Vale la pena?

El equipo se ofrece en Perú a 1799 soles como promoción | Fuente: RPP

Sí quieres seguir en Xiaomi usando sus Redmi Note, sí. Supera por mucho al Note 11 5G del año pasado ye s una buena excusa para jubilar al poderoso Redmi Note 10 Pro, el mejor de todos. Pero ¿qué tal con la competencia? Los argumentos a favor son los que siempre Xiaomi ha defendido: autonomía salvaje, números altos para los píxeles de las cámaras y un diseño rimbombante. Mientras el primero es sólido, los otros dos son un poco más subjetivos, sobre todo cuando marcas como Samsung añaden un mejor proceso computacional para fotos y videos, Honor añade resistencia y Motorola apuesta por un software limpio acompañado de un diseño estilizado. Este Redmi Note 12 Pro+ no pierde tracción en el mercado de gama media, y sabe defenderse. Es un gran rival y una buena opción de compra, aunque todo depende del precio.

* Equipo cedido por Xiaomi Perú desde el 5 de abril hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado local: 1799 soles en la configuración de 8GB y 256GB.