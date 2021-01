De izquierda a derecha: Samsung Galaxy S20 Ultra, S21+ y S20. | Fuente: Samsung

El Unpacked 2021 de Samsung mostró la nueva serie Galaxy S21, que ha bajado en US$ 200 en todos los dispositivos respecto a sus predecesores. Mientras que el Galaxy S20 arrancaba por US$ 999 en 2020, el Galaxy S21 costará US$ 799 en Estados Unidos. Lo mismo pasa con el Galaxy S21 Ultra, que bajó a US$ 1,199 de los US$ 1,399 del Galaxy S20 Ultra.

Lo que ya no está

¿Samsung hizo sacrificios? En cierta forma, sí. Se trata de la primera generación de la serie Galaxy S que no viene con cargador ni audífonos en la caja. Al menos, a diferencia de Apple, no mantuvo los mismos precios.

Hay otro detalle que los nuevos Galaxy S21 no tienen: expansión de memoria vía una tarjeta microSD, aunque no parecer ser un mayor problema que los celulares vienen como un mínimo de 128GB de almacenamiento.

Y solo en el Galaxy S21 estándar, Samsung ha repetido la fórmula del Galaxy S20 FE al utilizar una cubierta trasera de plástico.

Los Galaxy S20 y S21+ también limitan su resolución a FullHD+ (1,080 x 2,400), aunque la pantalla ahora es capaz de proporcionar un refresco variable entre 48 y 120Hz. Esto puede significar un potencial ahorro de batería.

Los S21 tienen una cubierta de plástico. | Fuente: Samsung

El Galaxy S20 FE marcó un cambio en Samsung. La analista de Counterpoint Research indicó a Reuters que la compañía coreana enfrenta intensa competencia de marcas chinas en crecimiento (Xiaomi, Realme, OPPO y demás).

Esto marca la necesidad de bajar precios de etiqueta.

Qué se gana en la serie S21

Samsung salta a un procesador de 5 nanómetros. Pocas regiones tendrán el Snapdragon 888 y el resto del mundo, incluida Latinoamérica, contará con el Exynos 2100. A diferencia de otros años, Exynos parece haber dado un gran salto en rendimiento y eficiencia, pero esperamos tener pronto comparaciones más detalladas.

Un procesador de menos nanómetros significa, usualmente, un mejor manejo de energía y de procesos.

El Galaxy S21 estándar no aumenta su batería respecto al S20, al igual que el S21 Ultra. En cambio, en los S21+ hay un aumento de 4,500 mAh a 4,800 mAh.

Y por primera vez, Samsung dará soporte 5G a todos sus series S este año. Tanto el Snapdragon 888 como el Exynos 2100 tienen 5G integrado. El soporte del 5G era antes diferente en cada región.

Muchos mercados, especialmente en Latinoamérica, no tienen estas redes, pero los teléfonos estarán listos para usarlas cuando lleguen.

También se ven mejoras en software, con One UI 3 centrándose en el procesamiento de imágenes e innovadoras maneras de tomar videos.

El S Pen llega como un accesorio opcional para el Galaxy S21 Ultra. | Fuente: Samsung

Otros extras están en el S21+ y S21 Ultra, que tienen UWB (banda ultraancha) para mejores transferencias de archivos y compatibilidad con accesorios como la SmartTag+.

Y solo el S21 Ultra también es compatible con el S Pen, aunque este accesorio tiene que comprarse por separado.

