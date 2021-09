Probamos el Galaxy Z Fold3 5G . | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Samsung aterriza la tercera generación de sus plegables y el Galaxy Z Fold3 5G es su experiencia más completa y a la vez compleja. ¿Qué tanto han madurado los teléfonos plegables? Esta fue nuestra experiencia.

Diseño

Dimensiones: 67.1 x 158.2 x 16.0 mm en modo celular / 128.1 x 158.2 x 6.4 mm en modo tablet

271 gramos de peso

Resistencia al agua IPX8

Vidrio resistente Gorilla Glass Victus

La caja del Galaxy Z Fold3. El unboxing es más sencillo con el cable USB-C como el único accesorio incluido. Vas a tener que pagar un extra para el S Pen especial e idealmente una carcaza. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

El Galaxy Z Fold3 5G es similar a su antecesor y a primera vista no se notan diferencias ligeras como un diseño un poco más delgado y con menos peso.

Sin embargo, Samsung le ha dado buenas armas para diferenciarse de su antecesor. Al igual que el ZFlip 3, este celular plegable es resistente al agua (hasta 1.5 metros por 30 minutos), aliviando uno de los principales temores de este nuevo tipo de teléfonos.

La expansión de memoria no está disponible en el plegable, pero es algo a lo que ya nos estamos acostumbrando. Samsung compensa brindando un buen juego de parlantes estéreo.

También hay un diseño mucho más sencillo en el módulo de cámaras traseras, una pantalla “carátula” más generosa y una cámara interior que hace el intento de camuflarse.

La pantalla carátula del Galaxy Z Fold3 5G tiene 6.2” en un aspecto 9:24.5, que es bastante cómodo para el uso con una mano. Su mayor debilidad está a la hora de escribir, sembrando errores de tipeo que harían parecer que estoy celebrando la clasificación de Perú al mundial.

La pantalla larga es muy cómoda para el uso con una mano. A la hora de escribir, mejor opta por abrir el celular. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Comprendo que tenemos toda una pantalla plegable a disposición, pero a veces queremos dar una respuesta rápida sin abrir el dispositivo. Tras unos días, los errores son menos comunes, pero son un problema que, intuyo, muchos usuarios tendrán al inicio.

La estrella es la pantalla plegable que se extiende hasta 7.6” con un aspecto 22.5:18 y sí… se ve el pliegue. Aunque suene a cliché, realmente dejas de notarlo a menos que lo busques.

La pantalla interior viene con una cubierta preinstalada para asegurar su protección y durante más de dos semanas de uso no registró ningún rayón o marca, por lo que notamos su efectividad.

El pliegue se nota, pero pasa desapercibido con el uso. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Poder y experiencia

Snapdragon 888 5G

12GB de RAM

256GB de almacenamiento UFS 3.1

El Samsung Galaxy Z Fold3 5G viene con el Snapdragon 888 5G, el segundo procesador más potente de Qualcomm a estas alturas de 2021. Sin embargo, no busca brillar necesariamente por este campo. Seamos realistas: la mayoría de los usuarios no abre más de una vez Geekbench, si es que siquiera lo usa.

El Geekbench para los fans del rendimiento. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

La RAM y almacenamiento se repiten respecto al Galaxy Z Fold2, con 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento, aunque también Samsung dispone de una versión de 512GB con la misma cantidad de RAM.

Tanto la pantalla carátula como la interior son Dynamic AMOLED que van a 120Hz, por lo que la experiencia en ellas va muy fluida.

Samsung mantiene empuja, casi solo, la implementación de apps a los plegables. Hay apps optimizadas como YouTube y Netflix que funcionan muy bien en el modo plegado, pero otras aún no se adaptan.

Puedes elegir qué apps pasan a la pantalla carátula cuando cierras el celular. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Samsung no puede decepcionarnos con la pantalla. El Galaxy Z Fold3 tiene además un muy buen sistema de sonido. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Por ejemplo, Instagram se muestra en una predisposición de un celular para mortales. Una solución temporal es activar la pestaña de “Labs” en el celular, donde se puede forzar la app a casi pantalla completa (4:3). Esta funciona bien, excepto en las Stories, donde estas se estiran de más cortando el contenido.

Un punto fuerte del Galaxy Z Fold3 5G es la posibilidad de utilizar el Modo Flex, que permite en YouTube, por ejemplo, navegar por los comentarios de un video en la parte inferior mientras seguimos mirando contenido.

Esto es potenciado por las posibilidades de multitarea. ¿Ver un video de YouTube mientras navegas por Google Chrome? Claro que se puede. También utilizar tres apps aprovechando la amplia pantalla.

YouTube, Instagram y el navegador a la vez. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Chrome nos da la opción de usar múltiples pestañas como en una tablet. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

El Galaxy Z Fold3 5G es una máquina de productividad que también les saca provecho a otras apps como Outlook, donde podemos visualizar nuestra lista de correos y responder alguno en otra pantalla.

En los juegos, la experiencia puede variar. Algunos no se adaptan bien a la pantalla, pero la experiencia es más que buena cuando encontramos aquellos que sí lo hacen.

Space Marshals 3 le saca provecho a la pantalla. | Fuente:

Definitivamente Samsung ha avanzado bastante en darnos una experiencia plegable. Igual espero que otros gigantes de la industria se metan de cabeza a este formato para que los desarrolladores tengan aún más incentivos de prestarle atención.

Como ya lo denota el nombre, este es un teléfono 5G. Más que en manos de Samsung, depende de las operadoras brindarnos la mejor conectividad posible. En algunas áreas de San Borja el Galaxy Z Fold3 5G captaba 5G pero con velocidades bastante bajas en Movistar, en otras cumplía con las expectativas.

Hasta que conseguimos señal decente en 5G. Por ahora, todo depende del operador. | Fuente:

El Galaxy Note no tiene versión este 2021 y Samsung ha optado por brindar soporte para el S Pen en una edición especial para no dañar la pantalla interior. En esta ocasión no hemos probado este S Pen.

Cámaras

Módulo trasero: Cámara principal de 12MP, cámara ultraancha de 12MP y cámara teleobjetivo de 12MP.

Módulo de carátula: 10 MP.

Cámara interior de 4MP bajo la pantalla.

El módulo de cámaras no es tan grande como en el Z Fold2. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

En este plegable no faltan cámaras. Para darnos una idea: el Galaxy Z Fold3 5G ofrece tres opciones para tomarte un selfie.

El mejor módulo de cámaras es el trasero con la versatilidad de tres lentes. Este también puede ser utilizado como una cámara delantera en el Modo Selfie, que muestra una vista previa.

Igual, si buscas las mejores cámaras en Samsung, mejor sería quedarte con las de los Galaxy S21.

Siempre es bueno revisar el modo Comida. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Un día en la nueva normalidad entre luz artificial y luz natural al fondo. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

La naturaleza también tiene su lugar. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

El Galaxy Z Fold3 tiene un zoom de hasta 10 aumentos. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

La cámara delantera funciona muy bien, principalmente en el modo Retrato, donde asumo que la mayoría de los usuarios le sacará más kilometraje.

La cámara interior está debajo de la pantalla y se camufla cuando miramos videos, aunque es notoria por los píxeles que no son tan densos. Su función es para acompañarnos en videollamadas, apps que pidan autentificación facial, pero no la recomiendo para nada más.

Notamos la cámara interior camuflada en la esquina superior derecha. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Lo que no falta en el Galaxy Z Fold3 5G son las posibilidades para usar las cámaras. Eso sí, siempre es mejor usar el módulo trasero.

Autonomía

4,400 mAh de batería dual

Carga rápida a 25W vía conector USB-C

Carga inalámbrica rápida a 11W

Carga reversa inalámbrica a 4.5W

El Galaxy Z Fold3 5G viene con una batería de 4,400 mAh repartida en sus dos cuerpos y esta padece un poco.

El refresco de 120 Hz en todas sus pantallas y el aumento de brillo a 1200 nits en la pantalla interior cobran un ligero impuesto en la autonomía. Espera cerca de 6 horas de uso en pantalla si recurres cada vez que puedes a la pantalla interior.

Samsung mantiene la carga a 25W en este modelo. Esta puede proporcionarte alrededor del 45% de carga en media hora. Eso sí, debes de proporcionar tu propio cargador.

La bisagra del Galaxy Z Fold3 permite diferentes ángulos, como los posibles en el modo Flex. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Como un buen gama alta, también cuenta con carga inalámbrica.

¿Vale la pena?

Samsung ha dedicado mucho empeño en crear el mejor plegable posible y lo logra. Esto por US$ 1,799 en Estados Unidos.

El Samsung Galaxy Z Fold3 impresiona por su durabilidad, versatilidad y un ecosistema bastante maduro para la multitarea.

El Galaxy Z Fold3 está cubierto por vidrio Gorilla Glass Victus. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Sin embargo, hay un hermano menor que se lanzó a la vez, el Galaxy Z Flip3, que parece destinado a convertirse en el plegable más codiciado de 2021 por US$ 999.

Si quieres un plegable, lo más probable es que el Z Flip3 sea una mejor apuesta. Pero si buscas un monstruo de la productividad, que también haga de tablet y lo más cercano a un Note 2021, la mejor jugada es el Galaxy Z Fold3.

El botón lateral que también hace de lector de huellas es una gran adición. Este se puede programar para abrir la app que desees con una doble pulsación. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama