El bitcoin ha logrado recuperarse del valor de los 30 mil dólares, pero aún está lejos de su pico de 65 mil dólares. | Fuente: Unsplash

Las criptomonedas son volátiles y sus precios pueden variar en cuestión de días o hasta de horas. Aunque muchas personas han aprovechado este comportamiento para volverse millonarios con algunas como el bitcoin, otros han perdido todo su dinero, aunque esto signifique todos los ahorros de su vida.

La historia fue contada en Reddit por un usuario que no quiso revelar su nombre. Él, con gran tristeza, ha señalado que ha perdido casi 80 mil dólares que ahorró con su pareja al entrar en este mundo criptográfico.

Apostar al valor del bitcoin

“Metí la pata por completo, los ahorros de mi vida se han ido para siempre, he aprendido una dura lección devastadora”, señaló el hombre en su publicación.

El sujeto y su pareja ahorraron durante 10 años unos 80 mil dólares y, como relata el hombre, quisieron dejar “la vida mediocre” comprando 1.7 bitcoin cuando la moneda tuvo un valor de 50 mil dólares cada uno.

Sin embargo, realizó un movimiento arriesgado incluso dentro del ya arriesgado mercado de criptomonedas: apostó por su valor futuro.

En las criptomonedas (como también en las bolsas de valores) se puede apostar a que el valor de una moneda (o acción) puede caer o subir en los siguientes días. En el primer caso, al apostar la caída, se llama “short”, pero si se apuesta a que sube, se denomina “long” o futuro.

Si se analizan las gráficas, estas apuestas pueden responder a un patrón. Sin embargo, existe un mecanismo llamado “apalancamiento de futuros” en el que solo se deposita un porcentaje de lo que se apuesta como garantía. Si pierdes, todo tu dinero se esfumará.

Queriendo ser un "héroe" para su esposa, tomó la decisión (a pesar de no saber lo que estaba haciendo) de apostar en operaciones futuras apalancadas, lo que le permitió convertir 1.7 bitcoin en 2.1.

“He puesto todos nuestros 2.1 bitcoin en un futuro apalancado apostando a que el valor del bitcoin llegue a 100 mil dólares, y ya estaba imaginando los 21 bitcoin. Vi esto como una puerta de entrada para salir de nuestra vida mediocre”, señaló.

Sin embargo, pasó todo lo contrario a lo predijo. El valor del bitcoin chocó los 50 mil dólares, pero sin lograr superarlo, cayendo a un promedio entre 45 y 47 mil dólares, perdiendo la apuesta.

Lo peor es que aún no se lo cuenta a su novia. “Todavía no dije nada a mi pareja. Ella no lo sabe y esto me está matando por dentro. No sé qué decirle, simplemente estoy destrozado. Apenas puedo mirarme en el espejo”, indicó.

Pese a las pérdidas, el sujeto no desconfía del bitcoin y recomendó a sus lectores no operar negocios a futuro, sino solo conservar las monedas a que se sigan revalorizando, sin importar el tiempo que demore, una acción llamada "hold". Recordó que el bitcoin tuvo un pico máximo de 65 mil dólares cada unidad y este puede ser superado solo con el tiempo y la paciencia.

