Escobar vuelve al mundo de los celulares. | Fuente: Escobar Inc

¿Recuerdas Escobar Inc? La compañía del hermano de Pablo Escobar se hizo conocer a fines de 2019 luego de “lanzar” el Escobar Fold, un teléfono con pantalla plegable que era en realidad un Royole FlexPai.

Roberto Escobar vuelve a la carga y promete hacerle competencia a Samsung con otro teléfono con pantalla plegable de tan solo US$ 399. Videos promocionales muestran cómo una modelo destruye un Galaxy Fold. Este detalle es importante.

Escobar incluso promociona la empresa con un dominio bastante agresivo. | Fuente: Escobar Inc

Con tan solo ver de lejos el Escobar Fold 2, podemos encontrar similitudes con el Galaxy Fold de Samsung. Pero debe ser una coincidencia, ¿no? Según la nota de prensa que acompañó el lanzamiento, el Escobar Fold 2 ha sido diseñado en Estados Unidos y ensamblado en Hong Kong con tecnología y diseños “únicos”.

Hay más sorpresas. Los videos que nos dan más detalles del teléfono nos muestran una interfaz de usuario idéntica la de ONE UI. Las especificaciones técnicas del Escobar Fold 2 listadas en su página web también coinciden a las del Galaxy Fold de casi US$ 2 mil.

Izquierda: Escobar Fold 2. Derecha: Galaxy Fold. Son idénticos. | Fuente: Escobar Inc / RPP

El hermano de Escobar vende un Galaxy Fold impregnado con la marca Escobar Inc, pero a un precio mucho menor. Esto despierta muchas dudas: ¿Dónde está el negocio? ¿En realidad llegará a tu casa un Galaxy Fold si pagas US$ 399? ¿No está empezando a oler a Wish por aquí? Te recomendamos no hacer caso a este producto que parece muy bueno para ser cierto… Probablemente lo es.