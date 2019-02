El nuevo S10 Plus permite la reconfiguración del botón Bixby | Fuente: RPP

Hace dos años, cuando se presentó el S8, hablamos de dos problemas claves en el equipo. Uno: el sensor de huellas estaba en el peor lugar posible, pero eso fue corregido con el S9. Dos: el botón de Bixby, el forzoso asistente de Samsung, no podía ser reconfigurado para otra aplicación. Con el S9, llegó una actualización que permitía anular el toque involuntario, pero ese hardware estaba ahí, sin uso. Durante la presentación del S10, Samsung ha anunciado la posibilidad de reconfiguración del botón.

Esta noticia, sin embargo, no es motivo de alegría solo para los dueños de este nuevo terminal. Parte del anuncio indica que una actualización permitirá a los equipos previos (S8, S8 Plus, Note 8, S9, S9 Plus y Note 9) acceder a esta opción sin problemas. El único requisito es tener instalada la más reciente versión de Android (9 Pie) y el sistema estará listo para acomodar esta función.

Cuando hablamos de esta reconfiguración, significa que podemos presionar el botón de varias maneras para activar distintas aplicaciones. Vamos a mantener Bixby en ese botón, pero Samsung añadirá otras opciones de toque para completar la función de ese apartado. Un doble toque, o una presión larga, permitirá lanzar Spotify o el Asistente de Google, por ejemplo.

Los Galaxy Buds podrán ser cargados con el S10, gracias a la carga inversa | Fuente: RPP

Exynos 9820 para Perú

Al finalizar la conferencia, Samsung Perú confirmó a RPP la llegada del S10 con procesador Exynos 9820, la variante de 8 nanómetros presentada junto al Snapdragon 855 en el evento. Esto tiene una particular importancia, pues solo la versión con Qualcomm cuenta con radio FM. En el modelo que llega al país no tendremos esta opción. Una pena, porque la variante S9 del año pasado sí ofrecía radio sin consumir datos.

Ya estamos alistando la reseña del S10, y pronto tendrás los detalles del equipo en la web de RPP Noticias.