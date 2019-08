Si cambias la batería de tu iPhone en un lugar no autorizado, Apple te bloqueará el teléfono

Apple no quiere que terceros trabajen con sus equipos. | Fuente: iPhone

Una investigación de creadores de contenido de YouTube ha hallado que Apple mantiene un software con el que consigue bloquear funciones a tu celular si es que cambias la batería en lugares no autorizados.

En un video de canal de The Art of Repair y otro de iFixit, se comprueba que existe un microcontrolador que utiliza una clave de autenticación proporcionado por Apple. Pese a que trabajes con una batería original, si lo reemplazas en un lugar que no mantenga la autorización no se podrá vincular el aparato con el sistema operativo, lo que desencadenará errores en el móvil.

El iPhone arrojará un mensaje para que envies el móvil a un servicio técnico.



Este bloqueo no permite a los usuarios ingresar a las aplicaciones de iOS ni a los datos de la batería, aunque se puede solucionar mediante aplicaciones de terceros en una Mac. Asimismo, el microcontrolador de la batería reemplazada también puede ser soldada de la batería nueva pero es una operación grande para lo que debería ser un procedimiento de rutina.

Para iFixit, el software fue introducido en los iPhone XR, XS y XS Max con la última versión de iOS 12.

Apple considera que el motivo por el que incita a sus usuarios a reparar sus móviles en centros autorizados es por la calidad, no por el dinero.

