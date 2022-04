El equipo es uno de los integrantes de la familia 20 de TCL. | Fuente: RPP Noticias

TCL es una marca china que entró a mi radar desde relativamente hace poco tiempo al momento de comprar un televisor asequible. Aunque con dudas iniciales, me llevé una grata sorpresa con dicho equipo: era mucho mejor de lo que pensaba y se convirtió rápidamente en uno de los nombres que más he recomendado en dicho campo.

Ahora, en un mercado completamente distinto, tengo la oportunidad de probar una de las propuestas de la marca para la gama media de móviles, el TCL 20L+, y lo hago con la misma ilusión que en aquella ocasión. ¿Podrá esta serie convertirse también en un referente en el competitivo rango de la calidad-precio?

El equipo en nuestras manos. | Fuente: RPP Noticias

Especificaciones del TCL 20L+

Dimensiones: 76.9 x 166.2 x 9.1 mm

Peso: 199 g

Chip: Qualcomm Snapdragon 662 – 4 x 2.0 GHz 8 núcleos

GPU: Qualcomm Adreno 610, 950 MHz

RAM: 6GB

Memoria interna: 256GB

Pantalla: 6,67” IPS, 1080 x 2400p

Batería: 5000 mAh

Cámara trasera: 64 MP, f/1.79 - 8 MP gran angular, 118º, f/2.2 - 2 MP macro, FF, f/2.4 -2 MP profundidad, f/2.4

Cámara frontal: 16 MP, FF,f/2.2

SO: Android 11 + TCL UI

Diseño del TCL 20L+

El TCL 20L+ es un equipo grande, no tan pesado y cómodo en su uso, pero algo simple en su diseño trasero.

El equipo reseñado llegó en un estilo plastificado North Star Blue y se resalta por su color celeste tirando para turquesa, mostrando un efecto como de brillantina, aunque dándonos una impresión de textura rugosa y áspera.

Nuestro panel trasero. | Fuente: RPP Noticias

El panel de cámaras no sobresale incómodamente de la parte trasera del equipo. | Fuente: RPP Noticias

Pero más allá de este tono llamativo, el módulo de cámaras está ubicado de forma tradicional, en un rectángulo vertical al lado superior izquierdo del celular. En él, elevado de manera mínima respecto al resto del panel, se ubican los cuatros sensores más el flash. Mucho más abajo, el logo de la marca serigrafiada.

El logo de TCL en el equipo. | Fuente: RPP Noticias

El frontal del equipo mantiene una relación de 91 % de pantalla con respecto a los bordes, ubicando a su cámara frontal al centro de su margen superior. Es una pantalla amplia y con buena reacción al tacto.

El sensor frontal del TCL 20L+. | Fuente: RPP Noticias

Por los laterales, encontraremos lo siguiente. En la parte superior tendremos un jack de 3.5 mm (punto extra por su inclusión) acompañado del orificio de micrófono. Por el lado derecho mantiene la clásica configuración de +/- y el sensor de huellas. En este punto de la vida, ya estoy acostumbrado a esta ubicación dactilar.

El sensor de huellas. | Fuente: RPP Noticias

Por el lado izquierdo, TCL añade al espacio para el chip (no dual) y el microSD, un botón para Google Assistant. Este punto será valioso para quienes lo necesiten, como una persona con discapacidad que pueda sacarle provecho al asistente de voz, pero que no tiene mayor valor para el común de usuarios.

Para finalizar este apartado, la parte inferior trae un puerto USB-C para carga y dos bocinas.

Puertos de la parte inferior del equipo. | Fuente: RPP Noticias

Más allá del color algo chillón que me tocó, es un modelo que no desentona ni se ve anticuado. Y claro, olvidaba dos extras: audífonos y case de plástico incluidos en caja. No hay pierde.

Performance

Para hablar de mi experiencia con el TCL 20L+, debo mencionar una característica que me pareció repetirse en todos los ámbitos: desequilibrado.

El equipo tiene una serie de puntos que me hacen pensar que está enfocado en algunas virtudes, pero olvida otras en el proceso.

Para comenzar, tenemos una configuración desbalanceada en su hardware. Mantiene un chip Qualcomm Snapdragon 662 que, aunque trabaja correctamente en procesos simples y un multitasking no exigente, se calienta y decae en videojuegos móviles potentes y que ha quedado desfasado frente a otras alternativas de su propia compañía.

Bechmarks con Geekbench 5. | Fuente: RPP Noticias

Este gran detalle difiere de la buena selección de memoria RAM (6GB) y la excelente decisión del número de almacenamiento interno (256GB). Es de aplaudir que un equipo de la actualidad llegue en una sola vertiente con una capacidad de guardado superior al resto de equipos sin crear tantas confusiones e indecisiones en los usuarios al momento de la compra.

Pese a ello, sigue sin convencerme la elección del procesador. Recordar asimismo que no acepta 5G, aunque este es un punto aún no vital ni necesario por la poca cobertura de esta red en la propia capital.

Nuestra pantalla principal. | Fuente: RPP Noticias

Por el lado de la multimedia, dicha dicotomía se vuelve a presentar, aunque de manera más positiva que negativa.

Para ser los mayores fabricantes de pantallas en el mundo, TCL es un poco conservador con el 20L+, brindándonos un cristal de 6.67” para la visualización de contenidos, pero manteniéndose en el IPS (el mercado sigue moviéndose con el OLED/AMOLED) y con “solo” 60 hercios de refresco (la competencia puede llegar a ofrecer 90 hercios sin mayores sobresaltos).

Nuevamente, a pesar de estos reparos, la experiencia no es mala, mejorándola incluso con el sistema NXTVision para optimizar los colores y con un sonido estéreo de gran alcance que te hace olvidar cualquier sugerencia de mejora.

La pantalla del TCL 20L+. | Fuente: RPP Noticias

El software tiene su propia dualidad. Contamos con una versión de Android 11 modificada con su propia capa TCL UI. Bien por dicha personalización propia, que nos brinda una experiencia cercana a la de Android puro, pese a sus pequeños matices como el Game Mode, pero seguimos pidiendo la versión más reciente (Android 12) en el sistema.

En este punto también advierto sobre el bloatware o las apps por defecto que vienen preinstaladas en el equipo. Jalón de oreja para las operadoras, quienes no se dan cuenta que añadir todos sus servicios propios entorpece el desenvolvimiento cotidiano.

Un poco de las apps en nuestro celular. | Fuente: RPP Noticias

La autonomía del equipo es destacable, aunque podría ser mejor aprovechada si el chip tuviera una arquitectura más moderna de menos nanómetros (como el desenvolvimiento del Snapdragon 680 con 6 nm). La carga rápida de 18W no llegó a ser tan rápida a mi gusto, cargando al 50% en 40-45 minutos y al 100% en casi una hora y media.

La pantalla puede permanecer activa unas 8 horas. | Fuente: RPP Noticias

Donde me ha agradado más el equipo -en cuentas generales- es en el apartado fotográfico.

Para la cámara frontal, el sensor de 16 MP se desenvuelve de manera satisfactoria, especialmente con una cantidad de luz decente de manera artificial o natural.

Selfie con luz natural. | Fuente: RPP Noticias

Selfie con la cámara frontal del equipo. | Fuente: RPP Noticiaas

Para los contraluces, sufre al intentar brindar por software la mejor configuración, pero consigue regularlas en lo posible.

Foto a contraluz con el lente frontal. | Fuente: RPP Noticias

El modo retrato, eso sí, puede equivocarse en algunos desenfoques.

Selfie con el modo Retrato. | Fuente: RPP Noticias

La cámara trasera de 64MP también tiene lo suyo, resaltando al lente principal frente a sus acompañantes.

Foto con el lente principal. | Fuente: RPP Noticias

Foto con el lente trasero. | Fuente: RPP Noticias

Foto con el sensor principal. | Fuente: RPP Noticias

Foto en modo Noche. | Fuente: RPP Noticias

Eso sí, creo que se desaprovecha todos los beneficios que podría entregar el sensor ultra gran angular para el usuario. El énfasis, a mi parecer, está en el sensor macro, el cual, pese a sus bondades, es de uso más limitado.

Fotos con el sensor macro. | Fuente: RPP Noticias

Imagen en macro sin editar. | Fuente: RPP Noticias

Por el lado del video, mantiene una gran calidad de imagen e incluye un estabilizador digital que funciona muy bien, además que incluye la opción de grabación a 60 cuadros por segundos en resolución 1080p, un punto no menor que la competencia ha ido perdiendo de manera inexplicable.

Un video de prueba en 1080/30fps para probar la estabilización. | Fuente: RPP Noticias

Por último, pero no menos importante: el precio. En Perú, el TCL 20L+ se está ofertando a un precio de 1360 soles (unos 370 dólares al cambio). Este precio es muy superior al sugerido de lanzamiento y que puedes conseguir en países de la región entre 250 y 300 dólares, con promociones de hasta 200 dólares. Ante lo explicado en el artículo, la inclinación para el usuario debería ser por el menor precio.

¿Vale la pena el TCL 20L+?

Considero que TCL se pone una traba por sí sola en el precio del equipo. Pese a tener deficiencias algo groseras como el procesador desfasado o su carga no tan rápida, el TCL 20L+ tiene bondades fuertes como su excelente almacenamiento interno o su cámara superior al promedio, pero su valor en soles no justifica su compra: es una limitante para un celular que podría brillar mejor por menos dinero.

Por 1350 soles, no lo tendría dentro de mis primeras opciones, pero, con una buena oferta que ronde los 1000, como sucede en otros países, se convierte en una alternativa más que atractiva.

Reseñado con un equipo cedido por TCL Perú desde el 14 de marzo hasta la fecha de la publicación de este artículo.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.