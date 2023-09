Influencer española llora porque la batería del iPhone 15 Pro Max le dura muy poco

La influencer española byhermoss, con 2.1 millones de seguidores en TikTok, se ha vuelto viral por un video en el que se queja llorando de que la batería de su iPhone se acaba muy rápido.

Byhermoss compró recientemente un iPhone 15 Pro Max, al que le hizo un unboxing en su cuenta de TikTok. Según contó, experimentó problemas con la batería, y se quejó en una tienda de Apple.

No quiere devolver el iPhone 15 Pro Max

Un hombre del servicio técnico le dijo que la batería se bajaba muy rápido por tener la pantalla activa nueve horas y que la batería estaba bien, por lo que podía devolverle el dinero.

Pobre niña, se me parte el alma verla así, que poca visibilidad le damos a estos problemas y cuánta importancia tienen... 😪



A veces nos preocupamos demasiado por gilipolleces, y en casos como este, te das cuenta de lo verdaderamente importante, ojalá nos concienciemos pronto.… pic.twitter.com/NzP6JJvRG9 — Basi (@Basilio_rm) September 27, 2023 🚨 Tiktoker comparte la desagradable historia que le ha tocado vivir esta mañana en pleno centro de Madrid.



Recuerda, hoy ha sido ella la protagonista, pero la próxima vez puedes ser tú pic.twitter.com/CcphSb2aZa — Alergiker Casillas (@magicoartigas) September 27, 2023

En el video, la influencer se queja llorando: “No lo quiero devolver, no quiero el dinero, quiero el móvil. Y la única solución que me ha dado el señor es ‘si quieres te devolvemos el dinero’. Le he repetido varias veces ‘yo quiero el móvil’, ‘bueno pero es lo que hay. (…) ¿Pero, ¿cómo que es lo que hay? Te estoy diciendo que me está angustiando el hecho de que me he gastado mucho dinero en un móvil, que a mi amigo le va bien y justo a mí me va mal”.

En el video, que ya fue borrado de TikTok, Byhermoss asegura que fue tratada despectivamente al “solo recibir la opción” de devolver el iPhone para recuperar su dinero.

“Me da rabia porque no me escuchaba el hombre, no le daba la gana escucharme. La respuesta siempre era ‘si quieres te devolvemos el dinero si no te gusta nuestro producto’. Y era la forma en la me lo decía”, se quejó llorando.

“¿Cómo la gente tiene tan poco tacto?”, se despidió la influencer.

El video, republicado en X (antes Twitter) pasó las diez millones de reproducciones.

Si bien borró el video original, varios usuarios de TikTok han ido a otros videos de la influencer para comentar su queja.

“No estás sola, mucha fuera por lo del iPhone”, “Mucha fuerza, espero que puedas superar lo del iPhone. ¡Qué dura es la vida y qué injusta a veces…”, son algunos de los comentarios en TikTok.