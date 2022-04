NIUSGEEK pone a prueba al Xiaomi 12 Pro con Snapdragon 8 Gen 1 | Fuente: RPP

Xiaomi decidió ir por más en el mercado regional, y sus incursiones en la gama alta lo demuestran. Por años, los equipos reseñados rozaban la categoría más cara, pero se quedaban fuera por varios elementos: carga inalámbrica, grabación de video fluida, mejores acabados y otros features que estaban ausentes. Con Samsung sola en el segmento premium de Android ¿será rival este Xiaomi 12 Pro? Esta es la reseña de NIUSGEEK.

Xiaomi 12 Pro: especificaciones técnicas

XIAOMI XIAOMI 12 PRO "GRAY" TAMAÑO Y PESO 163.6 x 74.6 x 8.2 mm | 204 gramos PANTALLA AMOLED LPTO 6,73" 1440 x 3200 | 1 - 120 Hz | hasta 1500 nits OS Android 12 | MIUI 13 CPU Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) GPU Adreno 730 ALMACENAMIENTO 128 o 256 GB | UFS 3.1 | Sin expansión microSDXC RAM 8 o 12 GB CÁMARA PRINCIPAL 50 MP, f/1.9, 24mm, 1/1.28", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, OIS CÁMARA GRAN ANGULAR 50 MP, f/2.2, 115˚ CÁMARA TELEOBJETIVO 50 MP, f/1.9, 48mm, PDAF, 2x optical zoom CÁMARA DELANTERA 32 MP, f/2.5, 26mm, 0.7µm CONECTIVIDAD 5G | WiFi 6 | BT 5.2 | GPS | NFC | Emisor IR MULTIMEDIA Parlantes estéreo Harman Kardon | HDR10+ | Dolby Vision | Audio 24 bits SEGURIDAD Sensor óptico de huella en pantalla | Desbloqueo facial AUTONOMÍA 4600 mAh | 120 W de carga | 50 W inalámbrica | 10 W reversa

Así luce la espalda del equipo | Fuente: RPP

Xiaomi 12 Pro: un diseño mejorado para el agarre

No puedo negar que se siente un equipo evolucionado frente al 11T Pro, el equipo más caro que Xiaomi ha tenido hasta ahora en el mercado local. Los acabados en construcción son tremendos, con bordes y botones en aluminio que se confunde con el vidrio mate de la tapa trasera, y que acentúa los bordes de pantalla para mejorar el agarre.

El botón de bloqueo bajo el control de volumen y casi al lado del arreglo de cámaras | Fuente: RPP

Justamente la tapa de vidrio no registra las huellas de los dedos, mientras que destaca el trio de lentes comandados por el sensor principal y los pequeños círculos del angular y el telefoto.

Harman Kardon añade su firma en el borde superior | Fuente: RPP

El diseño de los parlantes asemeja al de una onda de audio, y son acompañados por el emisor IR en el borde superior y el ingreso USB-C en la base, junto con la bandeja para la SIM. Eso sí, el control de volumen les quedó flojito, y baila un poco cuando pasamos el dedo.

Xiaomi 12 Pro: la pantalla que desafía al líder

La experiencia multimedia con la pantalla es sobresaliente | Fuente: RPP

Sí, estamos ante un AMOLED LPTO que, de manera dinámica, ofrece una tasa de refresco que va hasta los 120 hercios. Junto con esta novedad, es la primera vez que tenemos un panel WQHD+ en un Xiaomi y se agradece en calidad de detalle.

Podemos personalizar la resolución de pantalla y la tasa de refresco | Fuente: RPP

Si bien no tiene borde inferior simétrico con el superior, la pantalla ligeramente curva es muy vistosa y cómoda para el agarre. Lo que siempre me pasa con Xiaomi, sin embargo, es que a veces la navegación por gestos se traba en el borde de abajo. Debe ser mi dedo, porque no he visto quejas similares. Lo bueno es que es un panel que no solo teoriza sus credenciales. Tenemos Dolby Vision, HDR10+ y hasta 1500 nits en condiciones adversas de visualización. Todo se ve y aprecia en una tremenda calidad de color.

Tasa de refresco tocando la pantalla | Fuente: RPP

Tasa de refresco con la pantalla apagada y AOD encendido | Fuente: RPP

Tasa de refresco sin tocar la pantalla | Fuente: RPP

Lo único que podemos objetar es que, si bien llega hasta 120, la tasa de refresco no baja de 10 hercios cuando dejamos de tocarla, va a 30 con el panel apagado y se pone en 60 Hz cuando usamos TikTok o YouTube. Si bien es un panel con sistema dinámico para la tasa de refresco, tampoco es tan flexible. Ojalá veamos algo que realmente llegue a 1Hz en el futuro, tal como ocurre en el presente de muchas empresas.

Xiaomi 12 Pro: MIUI 13 es otra con Android 12

Tenemos Android 12 y MIUI 13 | Fuente: RPP

Lo veníamos pidiendo en todas las reviews, y finalmente tenemos un equipo que integra Android 12 bajo MIUI 13, la capa de personalización de Xiaomi. Por fin vemos cómo MIUI se dinamiza en animaciones y transiciones, pero sin rastro de “Material You” de Google, en una interfaz que sigue los pasos de iOS más que de la propia Android.

Mantenemos las herramientas de privacidad en la multitarea | Fuente: RPP

Toda la experiencia es fluida, y las actualizaciones que hemos recibido son hasta abril. Lo bueno es que toda la interfaz ha mejorado, y se siente un software más veloz y actualizado, salvo por los “típicos añadidos” de Xiaomi: sus letreros.

Google Discover me ha fallado un par de veces al jalar la pestaña desde el escritorio | Fuente: RPP

Si bien podemos desactivar la revisión de apps cada vez que instalamos, Xiaomi insiste en traerla activa por defecto. Además, se mantienen los rótulos que añaden tiempo a la decisión de borrar el equipo o conceder permisos a las apps. Y, por alguna razón, la marca empuja su “carrusel de fondos”, una opción que cambia el wallpaper de la pantalla de bloqueo a gráficas que aparecen aleatoriamente. Está bien tenerlo para quien desee, pero se activa muy fácil por accidente.

Accesos rápidos. Xiaomi debe despegarse un poco de iOS | Fuente: RPP

Salvo esas interrupciones, la experiencia ha mejorado consistentemente con Android 12. No veo el momento en que esa actualización llegue a otros equipos, sobre todo los que salieron este año con Android 11. Bueno, mejor no hablemos del excesivo bloatware que trae el teléfono, porque nos metemos en problemas. Y ojalá se acerquen más a Material You en MIUI 14: lo merecemos.

Xiaomi 12 Pro: Vaya cámaras que tenemos

50-50-50: el trío de cámaras del Xiaomi 12 Pro | Fuente: RPP

Este es el primer equipo que pruebo con el sensor Sony IMX 707 de 50 megapixeles, y realmente es una belleza. Sin embargo, la sorpresa no acaba ahí: el lente gran angular y el teleobjetivo también son de 50 MP y con el sensor Samsung JN1, aunque sin estabilización óptica para el zoom. Esto se traduce en fotos muy buenas en todo tipo de condiciones:

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal y modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente principal y modo retrato en contraluz | Fuente: RPP

Foto con lente principal. El azul del cielo es optimizado por software | Fuente: RPP

Foto con telefoto a 2X. Se aprecia el rebote del cielo en las ventanas con mayor claridad | Fuente: RPP

Foto con lente principal y modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo noche a 2X de zoom | Fuente: RPP

Foto con lente principal y modo retrato a 3X | Fuente: RPP

Foto con lente telefoto a 2X | Fuente: RPP

Foto con lente telefoto a 20X. La degradación en este nivel es evidente, así que ve a lo seguro con 10X. | Fuente: RPP

Foto con lente telefoto a 2X | Fuente: RPP

Foto con lente principal en automático y con perro en movimiento | Fuente: RPP

Foto con lente principal en automático. El balance de las luces es muy bueno, pero ligeramente saturado. | Fuente: RPP

Foto tomada con el modo 50MP pero reducida para publicación. Sí, también puedes disparar a 50MP. | Fuente: RPP

Foto con modo retrato a 3X | Fuente: RPP

Foto con modo retrato a 3X | Fuente: RPP

Foto con modo retrato a 3X | Fuente: RPP

Foto con modo retrato a 3X | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo automático | Fuente: RPP

Foto con modo retrato en 3X | Fuente: RPP

Foto con telefoto a 2X | Fuente: RPP

Sin dudas, estamos ante un sistema de cámaras notable para las fotos de día o de noche, con un sistema de proceso computacional muy veloz y preciso para el desenfoque. No tenemos modo noche con retrato en combinación, un sistema que sí vemos en el S22 de Samsung, pero vamos bien.

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular en modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular en modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular en modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular en modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular en modo noche | Fuente: RPP

En video, me place anunciar que tenemos grabación en 60 fps con todas las cámaras, algo que reclamaba al célebre concepto “cinemagia” de generaciones anteriores. Ahora sí podemos tener videos fluidos y cambiar el modo de disparo entre gran angular y principal mientras mantengamos la calidad a 1080p.

La cámara selfie anda muy bien para todo tipo de ajuste, no hay falla de intensidad ni calibración en las tomas que logramos con este sensor.

Foto con cámara delantera y modo retrato | Fuente: RPP

Por momentos, el lente falla y tiende a incrementar el brillo cuando usamos mascarilla | Fuente: RPP

Foto con cámara delantera y disparo automático | Fuente: RPP

Foto con cámara delantera y modo retrato | Fuente: RPP

Finalmente, Xiaomi entra en el mundo de la coherencia en temas de color y calidad de video, aunque sigue con pendientes como la estabilización óptica en el teleobjetivo y añadir el modo noche a otros efectos. Sin embargo, es un sistema eficiente y que no falla. Raro que no haya macro, pero igual se agradece que sean tres lentes parejos.

Xiaomi 12 Pro: hay que explicar algunas cosas sobre el rendimiento

Este es el rendimiento obtenido por el Xiaomi 12 Pro en Geekbench | Fuente: RPP

Esta versión cedida por Xiaomi proviene de un lote de prueba, uno que difiere de la versión final a la venta al público en temas de acabado y protección. No es novedad que las marcas entreguen muestras a prensa que difieren de la venta final, así que siempre es bueno aclarar.

VIDEO: Este fue el nivel de condensación previo a la actualización | Fuente: RPP

Y lo hago por una razón específica: este modelo ha tenido un impase por el calor acumulado en el lente cuando estresamos el consumo energético, que provoca calor justo al lado del sistema de cámaras y que provoca una condensación sostenida en el interior del lente. Desde Xiaomi Perú me aseguraron que este equipo no corresponde al lote de ventas por haber llegado de manera anticipada y para pruebas, así que no debería ocurrir con los comprados localmente. Espero.

La pantalla se ve sin problemas bajo el sol intenso gracias a los 1550 nits de brillo | Fuente: RPP

Ahora sí, hablemos de un equipo veloz. Contamos con una combinación que ha demostrado, con creces, ser puntera en rendimiento: Snapdragon 8 Gen 1 con 12 GB de RAM y almacenamiento UFS 3.1 de 256 GB, lo que nos da un soporte sobrado para abrir apps muy rápido y mantenerlas abiertas en la multitarea.

Más de 440 mbps en mis pruebas de 5G | Fuente: RPP

En temas de conectividad, he logrado buenas cuotas de 5G – por encima de los 430 mbps – y una notable estabilidad en WiFi 6. Esto, junto con la nula caída de Bluetooth 5.2 y la inclusión de un emisor infrarrojo, nos da mucha comodidad para usar diversos accesorios al mismo tiempo.

Tenemos LDAC disponible en el equipo para reproducir audio de alta calidad | Fuente: RPP

Para la multimedia, contamos con un buen combo de parlantes firmados por Harman Kardon y compatibilidad con LDAC, así que tendrás un adicional en el sonido en audífonos compatibles con esa tecnología – además de sacarle ventaja a los 24 bits de profundidad de audio -. Esto, sumado a la pantalla AMOLED y al cómodo agarre del chasis, nos da un equipo ideal para consumo de streaming.

El sensor de huellas también funciona como lector de ritmo cardiaco | Fuente: RPP

El sensor de huellas va bien, pero me parece que le falta un poco de precisión frente a modelos como el 11T Pro. El desbloqueo facial me ha servido de mucho, pero con la mascarilla es ideal el uso del lector de huellas. En concreto, vamos con un equipo que asegura la potencia y velocidad, aunque aun tiene un punto por mejorar.

Xiaomi 12 Pro: Batería justa y carga veloz con truco

De 0 a 100 en 18 minutos | Fuente: RPP

He logrado mantener este equipo “vivo” entre las 5:30 de la mañana y las 6 de la tarde, pero con la resolución al máximo y la tasa de refresco. Esta combinación me dio, al menos entre 5 a 5:30 horas de pantalla activa, aunque este valor caía algunos días a 4:30 o 4:45 horas. Bueno, al final de cuentas son 4600 mAh.

Este es el abusivo cargador de 120 W | Fuente: RPP

Sin embargo, tenemos un megacargador de 120 W y un sistema inalámbrico de 50 W – accesorio aparte -, por lo que podemos cargar el equipo rápidamente. Aquí un gran OJO: La carga de 120 W viene desactivada por defecto, y debes activarla en el apartado de “Batería” en el menú de configuración y la subcategoría “Batería”. Allí encontrarás una opción para “Aumentar la velocidad de carga” y dispondrás de los 120 W.

Además de la carga rápida, tenemos carga inalámbrica de 50W y reversible de 10W | Fuente: RPP

Aquí un detalle. Para hacer efectiva la carga, el equipo debe permanecer encendido, pero no en uso. Puedes desactivar esta función si quieres mantener la salud de este integrado, y habilitar notificaciones para usar o no esta poderosa velocidad de alimentación energética. Si cargas el equipo apagado, tendrás 65W de carga y obtendrás el 100% en 28 minutos. Si optimizas, lo obtendrás en 17 minutos.

Xiaomi 12 Pro ¿Vale la pena?

El equipo destaca por encima de la gama 11T que hemos reseñado... y por mucho | Fuente: RPP

Me parece un buen teléfono por todo lo que ofrece: carga inalámbrica, tremendas cámaras, un hermoso diseño, carga en menos de 20 minutos y una experiencia multimedia impecable. Sin embargo, aún tenemos deudas en la certificación IP, una mejor optimización de Android y un ritmo de actualizaciones eficiente frente a los puntales del segmento: Apple y Samsung.

Xiaomi ingresa a la gama alta premium con buen pie, pero queremos ver más. | Fuente: RPP

Xiaomi apuesta por una entrada interesante a la categoría premium, y se nota el esmero. Esta saga 12 Pro ha demostrado reivindicar a la marca china y a demostrarnos que es capaz de reconocer sus debilidades, pero falta hallar un balance más evidente en componentes. La “calidad” está, pero falta ver el “precio” en la tradicional ecuación de Xiaomi. Si es suficiente, ve por él.

Equipo cedido a préstamo por Xiaomi Perú desde el jueves 21 de abril hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado local: 4599 soles, y oferta inicial de 4399 soles con un S1 Active de regalo. Consulta el sitio web para registrarte en la preventa.