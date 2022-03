NIUSGEEK tiene a prueba al Xiaomi 11T Pro | Fuente: RPP

Xiaomi ha provocado que el trabajo de reviewer sea más difícil cada día, o más fácil dependiendo el enfoque de este punto. Al lanzar tantos modelos al año, éstos se diferencian por muy poco; y hasta podríamos ver similitudes que no ameritan una reseña completa, sino solo un desglose divisor de beneficios únicos en cada dispositivo. No significa que la marca haga mal su trabajo, sino que su catálogo suele ser tan similar que a veces creemos estar revisando el mismo equipo. ¿Es el Xiaomi 11T Pro igual al 11T hecho con MediaTek? Esta es la opinión de NIUSGEEK.

Xiaomi 11T Pro: especificaciones técnicas

XIAOMI 11 T PRO TAMAÑO 164.1 x 76.9 x 8.8 mm PESO 204 g PANTALLA AMOLED 6,67" 1080 x 2400 | 1000 nits | GG Victus | 120 Hz OS Android 12 | MIUI 13 CPU Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) GPU Adreno 660 ALMACENAMIENTO 128 o 256 GB | UFS 3.1 | Sin expansión microSD RAM 8 o 12 GB CÁMARA PRINCIPAL 108 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.52", 0.7µm, PDAF CÁMARA GRAN ANGULAR 8 MP, f/2.2, 120˚, 1/4", 1.12µm CÁMARA TELEFOTO MACRO 5 MP, f/2.4, 50mm, 1/5.0", 1.12µm, AF CÁMARA DELANTERA 16 MP, f/2.5, 1/3.06", 1.0µm CONECTIVIDAD 5G | WiFi 6 | BT 5.2 | GPS | NFC | USB-C 2.0 MULTIMEDIA HDR10+ | Dolby Visión | Parlantes estéreo Harman Kardon | Emisor IR SEGURIDAD Sensor de huella lateral | Desbloqueo facial AUTONOMÍA 5000 mAh | 120 W de carga

Es el mismo chasis del 11T | Fuente: RPP

Xiaomi 11T Pro: Diseño hermano

Frente al 11T poco o nada cambia. Mantenemos el mismo arreglo en hardware, pero hay dos diferencias evidentes. La primera es la inclusión de parlantes ¡tuneados” por Harman Kardon en el equipo, mientras que la segunda es el acabado brillante en este “Meteorite Gray” que toma distancia del “Celestial Blue” en el 11T que probamos.

Este equipo cuenta con parlantes estéreo Harman Kardon | Fuente: RPP

Lo demás es idéntico al modelo bajo MediaTek, pero no es una mala noticia. Al contrario, el diseño se siente bien al agarre y mantiene la protección IP53 de la otra versión. Más allá, es lo mismo.

Xiaomi 11T Pro: Una pantalla ligeramente mejor

El panel es estupendo, y cuenta con Dolby Vision | Fuente: RPP

Tal y como el modelo reseñado previamente, este 11T Pro cuenta con un AMOLED de 120 hercios en tasa de refresco y soporte para HDR10+. Sin embargo, añade el soporte para Dolby Vision y la capacidad de “bostear” la calidad de los videos compatibles con ese sistema de reproducción. La única desventaja es la ausencia de un sensor de huella integrado bajo pantalla, pues éste ha sido colocado bajo el botón de bloqueo a la derecha del panel.

Xiaomi 11T Pro: Android 12 justo a tiempo

Llegó un día antes de esta reseña, y el equipo fue otro: MIUI 13 con Android 12 en 11T Pro | Fuente: RPP

Vivía un poco decepcionado del software con el que vino este 11T Pro desde caja: la versión Android 11 bajo MIUI 12.5, que incluye una serie de desajustes en temas de “Modo Oscuro” y varias notificaciones ante instalaciones o restauraciones. Sin embargo, justo antes de escribir la reseña, arribó la actualización a Android 12 y MIUI 13, la misma que corrige, a medias, esos problemas

¡¡¡Basta de estos letreros, Xiaomi!!! | Fuente: RPP

Ya he tenido la oportunidad de revisar MIUI 13 en mis pruebas con el Redmi Note 11, pero aquí el AMOLED aporta algunos elementos adicionales. Para empezar, contamos con Always On Display para revisar notificaciones – aunque no como Motorola – y un ajuste en el menú rápido. Además, podemos activar la RAM Virtual desde “Ajustes adicionales”.

MIUI 13 se siente más ligero y fluido que MIUI 12.5 | Fuente: RPP

Hay una mejora integral en la fluidez de la navegación, pero aún persisten esas notificaciones en momentos en donde no son necesarias. En términos generales, la experiencia mejora considerablemente al actualizar este teléfono a MIUI 13.

Xiaomi 11T Pro: Un poquito más en cámaras, pero no tanto

Contamos con las mismas cámaras que el 11T, pero con un mejor proceso de imagen | Fuente: RPP

Aquí repetimos el postulado “lo mismo que el 11T”, pero con una nutrición distinta en software, especialmente en el apartado de video. Pero vamos con las cámaras para foto:

Foto con lente principal en modo automático | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo automático... de noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo automático | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo noche | Fuente: RPP

Foco en hojas con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo retrato de noche | Fuente: RPP

Como ves, el resultado es tremendo, y muy similar al obtenido con el 11T, solo que el proceso de imagen es ligeramente mejor, en términos de HDR y calibración de color. El 11T solía ser ligeramente cálido en el angular, pero este 11T Pro mejora ese balance por muy poco. Realmente había poco por mejorar.

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con zoom 10X | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular con modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

La cámara delantera va muy bien, y el lente ya gradúa mejor la sobre exposición cuando tiene en frente a alguien con la mascarilla puesta.

Selfie en modo retrato | Fuente: RPP

Selfie en modo automático | Fuente: RPP

Selfie de noche con modo retrato | Fuente: RPP

Selfie en contraluz con modo retrato | Fuente: RPP

Selfie de noche, y el proceso computacional mejora considerablemente | Fuente: RPP

Ahora, explico lo del video. Si bien tenemos grabación en 8K, filtros y compatibilidad con Dolby Vision y HDR, esta compatibilidad se limita solo al sensor principal. Es más, el lente grana angular no puede grabar a 30fps con HDR en 1080, o 60 a esa resolución. Mucho menos 4K. En términos de calidad, es innegable el resultado, pero esa limitación me parece perturbadora en un equipo que, al igual que un S21 Ultra mucho más permisivismo en cámaras, lleva un Snapdragon 888. Inexplicable en verdad. Más alá de eso, estamos ante un tremendo señor en lentes, y el video a 1080 en 30 fps es, seguramente, lo que menos te va a doler cuando subas cosas a TikTok.

Xiaomi 11T Pro: Acentos de potencia

Estamos ante un equipo ligeramente superior que la variante con Dimensity 1200 | Fuente: RPP

Ojo que, en este mano a mano entre el 11T y el modelo Pro, casi no hay diferencias. El Snapdragon 888 mejora un poco el rendimiento en multitarea, pero no por mucho. En el caso del proceso computacional, sí vemos una mejora respecto al Dimensity 1200 U. Sin embargo, en el día a día no notamos diferencias.

Este fue el promedio de velocidad obtenido con el Xiaomi 11T en interiores | Fuente: RPP

En temas de conectividad, el 5G en interiores me arrojaba un promedio de 150mbps, y la estabilidad con el WiFi 6 es notable. Para conectar periféricos, he tenido un solo bug con unos audífonos TWS y Teams, pero siempre tuve la posibilidad de añadir relojes o earbuds sin problemas.

La experiencia de juegos anda bien, casi similar a la del 11T, y con poca posibilidad de recalentamiento. La multimedia es fenomenal, y es uno de los grandes diferenciales del equipo frente al modelo con MediaTek. Contar con estos parlantes Harman Kardon y la compatibilidad con Dolby Vision mejoran mucho el visionado de Netflix – The Witcher le saca el jugo en serio -, lo que garantiza mucho tiempo frente al panel.

Tenemos un emisor de infrarrojos para usar este 11T Pro como control remoto universal | Fuente: RPP

El sensor de huellas funciona de manera idéntica al hermano menor. Nada que añadir aquí, más que estos “acentos” de potencia frente a lo que ya vivimos con el 11T.

Xiaomi 11T Pro: Un duchazo y 100%

Esta señal nos da tranquilidad | Fuente: RPP

Aquí hay que ser muy honestos. Mi experiencia estuvo más cerca de lo que probé con el 11T en casi todo: 14 horas de uso sin conexión y casi 5 horas de pantalla, llegando a menos del 5% a veces. En verdad, te digo, esto no importa cuando tienes un cargador de 120 W.

El macizo cargador de 120 W se incluye en la caja | Fuente: RPP

En este proceso, he podido tener la batería llena en casi 18 minutos, una brutalidad en todo sentido. Pero debo advertir que sí experimentos un incremento de temperatura en el proceso. Afortunadamente carga tan rápido que casi no te das cuenta de que calienta. Lamentablemente, y tal como el otro modelo, no contamos con carga inalámbrica.

Xiaomi 11T Pro: ¿Vale la pena?

Es un tremendo salto del 10T Pro del 2020, en todo sentido | Fuente: RPP

Sí, sin dudas. Es un equipo potente, de muy buenas cámaras, y que ha mejorado mucho en software con Android 12. Frente a otros competidores en la gama, la falta de una certificación IP más alta o carga inalámbrica podrían ser las desventajas. Pero vamos, 120 W de carga y un buen combo de cámaras, pantalla y altavoces estéreo lo ponen muy cerca de opciones con otros atributos. Ve por él.

Equipo cedido a préstamo por Xiaomi Perú desde el 24 de febrero hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado local: la versión 8+256 en tres colores estará a 3399 soles por lanzamiento, e incluyen FlipBuds – stock limitado -y suscripción por 6 meses a Google One.