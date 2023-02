El ZTE Blade V40 Smart 5G en nuestras manos. Tuvimos dos semanas de prueba con el equipo. | Fuente: RPP Noticias

ZTE no quiere perder el tiempo y busca seguir luchando en todas las gamas de telefonía móvil en nuestro país. En esta oportunidad, tenemos el ZTE Blade V40 Smart 5G, una propuesta asequible con el que la compañía quiere impulsar el 5G en las ciudades.

Este equipo, bifurcación del ya célebre ZTE Blade V40 Smart, la marca nos presenta mejoras en las especificaciones y detalles nuevos en el diseño con la promesa de convencer a los usuarios que opten por el modelo. ¿Estará a la altura? Esta es la opinión de NIUSGEEK.

Especificaciones de ZTE Blade V40 Smart 5G

Sistema: Android 11 con MyOS 11

Procesador: MediaTek Dimensity 700 5G

RAM: 4GB + 2GB de RAM extendida

Pantalla: 6.5”

Resolución: 1600*720

Peso: 182 gramos

Batería 4000 mAh

El ZTE Blade V40 Smart 5G en nuestras manos. | Fuente: RPP Noticias

Diseño del equipo

El ZTE Blade V40 Smart 5G es, a mi gusto, un teléfono compacto y simpático.

Mantiene un panel trasero rugoso que difícilmente se te deslizará de la mano (tiene una funda transparente incluida en la caja) y que, en nuestro caso, está gobernado por un celeste casi pastel (lo acepto: me recuerda al Sporting Cristal y posiblemente mi opinión no sea parcializada en el buen sentido).

Su módulo de cámaras está ubicado en la parte superior derecha, formando los tres lentes una columna dentro de un resaltado negro y plateado. No ocupa mucha altura, por lo que no desequilibrará el equipo si lo pones de espalda.

El módulo trasero de cámaras del equipo. | Fuente: RPP Noticias

Vamos por la pantalla. Esta es LCD IPS de 6.5”, un tamaño estándar y nada escandalosa. Cuenta con bordes medio curvilíneos y un notch en forma de gota para la cámara frontal.

Los laterales están configurados de la siguiente manera: en la parte superior, el micrófono; a la derecha, los botones de +/- volumen, además del botón de bloqueo que también funciona como sensor de huella dactilar; a la izquierda, la ranura para tarjetas SIM y microSD; en la parte inferior, las únicas bocinas del equipo, un puerto USB-C, el botón de reinicio y un puerto Jack de 3.5mm.

Vistazo general del equipo. | Fuente: RPP Noticias

El módulo trasero no sobresale. | Fuente: RPP Noticias

El equipo no es ligero en todas sus letras, pero sí cómodo al tacto. | Fuente: RPP Noticias

Incluyo en este apartado el buen tiempo de respuesta para el sensor de huellos y el reconocimiento facial.

En cuestiones de estilo, es un equipo que no busca ser pretencioso y lo cumple sin llegar a tocar la simpleza total.

El logo y el símbolo de 5G para no olvidarlo. | Fuente: RPP Noticias

Performance

Con la experiencia en nuestros manos y bolsillos, el ZTE Blade V40 Smart 5G ha logrado sorprenderme en puntos que no esperaba, pero sí mantiene deficiencias que deberán ser evaluadas por el usuario.

Comencemos por su potencia y cerebro. Con el prejuicio de los chips Unisoc, esperaba un teléfono ciertamente lento y no agresivo en las multitareas, pero el equipo llega con un MediaTek Dimensity 700 que cumple con frescura el trabajo encomendado.

Resultados sintéticos del chip del ZTE Blade V40 Smart 5G. | Fuente: RPP Noticias

Para ello también se apoya en los 4GB de RAM que posee el equipo y que aún puede ser expandido con otros 2GB prestados del almacenamiento interno, lo que permite que pueda sobrellevar cierta sobrecarga y estrés.

El uso para llamadas, redes sociales, cámaras y apps secundarias se mantuvo relajado, sin puntos de estrés. Eso sí, siempre es importante no pasarse de la raya y saber que estamos ante un gama media baja.

La memoria RAM extendida debe ser configurada desde el menú correspondiente. | Fuente: RPP Noticias

Un punto de referencia que siempre mantengo son los videojuegos. Suelo apoyarme de los más populares del mercado, como Call of Duty Mobile y Pokémon Unite. Con este equipo, pudimos jugar ambos con gráficos medios (en el segundo ejemplo a alta) y a 60 cuadros (variando con 59) por segundo. No hubo lag ni parones en las partidas, solo un poco calentamiento en el celular.

Ningún tipo de caída de frames ni parones en los juegos. | Fuente: RPP Noticias

Dicho esto, el apartado que sigue es el de conectividad 5G, una de las ventajas que espera convencer a los usuarios. No todo Lima posee esta red, pero las operadoras han ido desplegándolas en zonas céntricas, donde funcionan con solvencia. Con Claro, por ejemplo, San Isidro mantiene esta cobertura, la cual es captada y aprovechada por mi móvil. Con el futuro en la mente, tener un chip que acepte este tipo de redes es prolongarle sus años de uso.

En cuanto a multimedia, tenemos uno de los puntos más bajos del equipo. La pantalla LCD IPS cumple su labor, pero no destaca por encima de la competencia. Los colores son algo opacos, aunque el brillo sí logra ser versátil entre distintos escenarios de uso.

La pantalla tiene un rango dinámico de uso, pudiendo cambiar de 60 a 90 Hz de acuerdo a la preferencia.

Las bocinas únicas en la parte inferior del equipo también limitarán la posición de agarre del dueño del celular. ¿La recomendación? Aprovechar el puerto de audífonos (no incluidos) que mantiene el terminal.

El lateral más concurrido del celular. | Fuente: RPP Noticias

En autonomía, los 4000 mAh mantienen en orden un día de trabajo regular, tanto con apps como con un horario limitado de juego. El problema no radica en su tiempo útil, sino en su carga. El ZTE Blade V40 Smart 5G mantiene un cargador estándar de 10W que lo energiza en su totalidad en casi una hora y media. Un tiempo muy grande que puede causar molestia en ciertos usuarios acostumbrados a un ritmo de vida ágil. Por el contrario, de tener un tiempo más pausado, no será inconveniente mayor.

En cuanto a cámaras, el equipo mantiene un triple sensor trasero de 48 MP + 2MP de lente de profundidad y 2MP de lente macro. No contamos con un gran angular y se hace notar.

Curiosamente, no tenía tanta fe del apartado fotográfico del equipo, pero ha logrado tener grandes tomas en mi experiencia. El lente principal ha trabajado bien, apoyándose en la luz natural y artificial para obtener mejores retratos.

Fotografía con el lente principal. | Fuente: RPP Noticias

En algunas imágenes nos hace falta el ultra gran angular. | Fuente: RPP Noticias

El modo retrato, eso sí, aún tiene deficiencias, por lo que posiblemente muchas veces o esté muy blurreado o simplemente el bokeh consuma parte de tu cuerpo en la imagen.

El bokeh provoca bordes poco deseados en algunas tomas. | Fuente: RPP Noticias

El lente macro: grandes tomas.

Me agradó bastante la toma con macros. | Fuente: RPP Noticias

Más imágenes del macro. | Fuente: RPP Noticias

El modo noche, aunque con lentitud en su procesamiento, captura de buena manera la deficiencia de luz y te saca del apuro.

Fotografía en modo noche. Suele añadirle un aura de luminosidad a los objetos en toma. | Fuente: RPP Noticias

El modo noche puede ser muy útil para tomas turísticas o de veladas importantes. | Fuente: RPP Noticias

Algo curioso que sí me ocurrió fue el hecho de que la interfaz de cámara reduce la calidad de las imágenes. Mi primera impresión fue de ‘¡qué baja calidad!’, pero una vez tomada la captura, la fotografía original mantiene los detalles con el que debe salir la toma, quitándome ese susto de encima.

Ejemplo de la vista previa y el resultado final de la interfaz de cámara. | Fuente: RPP

El selfie de 5MP también mantiene un desempeño decente. No es sobresaliente, pero, repito, no es una limitación para sacar buen contenido en general.

Selfie con el equipo. Se puede notar incluso algún acabado acuarelado en mi rostro. | Fuente: RPP Noticias

Selfie nocturno con luz artificial. | Fuente: RPP Noticias

Donde sí sufriremos (y lo digo seriamente) es en el apartado de videos. No contamos con ningún tipo de estabilización, por lo que es muy probable que tus capturas salgan movidas. El aprovechamiento de luz tampoco es el mejor y tengamos en cuenta que solo grabará a 30 cuadros por segundo tanto en 720 como 1080p.

Ni en cero movimiento la imagen es completamente estática. | Fuente: RPP Noticias

¿Algo para terminar? El precio. El ZTE Blade V40 Smart 5G viene precisamente con Claro (que, antes que me olvide, no dejará de aprovechar la oportunidad para chantarte varias apps de su servicio) en precios de 899 como equipo desbloqueado. ¿Es un pero? Sí. Por fortuna, si es que quieres renovar o poder obtenerlo junto a sus servicios pospago, puedes obtenerlo por menos precios, que considero que sería la mejor oportunidad para obtenerlo.

¿Vale la pena el ZTE Blade V40 Smart 5G?

El ZTE Blade V40 Smart 5G es un buen modelo de entrada en, valga la redundancia, 5G. Tiene deficiencias claras, con una pantalla que no sobresale, un apartado para videos no llamativo y una carga de batería muy lenta, pero, en la balanza, su desempeño equilibrado en multitareas, juegos, autonomía y fotografías frontales, además del, claro, soporte para 5G de costo asequible, permiten que sea un celular para mirar en esta nueva tendencia.

No es para perfeccionistas de los celulares, pero sí para quienes valoran más la practicidad a los detalles. Por ello, con una buena oferta que no saque de quicio ni desconfigure el plan de telefonía mensual, me lo llevaría.

* Equipo cedido a préstamo por ZTE para review desde el 16 de enero hasta la publicación de la reseña. Precio desde 899 soles en Claro.