El Axon 30 5G llega primero a China. | Fuente: ZTE

ZTE ha presentado este martes el celular Axon 30 con su segunda generación de cámara frontal bajo la pantalla, un dispositivo que funciona con el procesador Snapdragon 870G y ofrece una cámara cuádruple con funciones de inteligencia artificial.

La compañía tecnológica china ha actualizado las tecnologías principales que hacen posible la cámara bajo la pantalla under-display, como la matriz de pixeles transparente, el chip de pantalla independiente y un mayor tamaño de píxel: 2.24 micrómetros (agrupamiento 4 en 1).

La pantalla del área de la cámara presenta una alta densidad de píxeles, de 400 PPI, que mejora el rendimiento de visualización manteniendo una alta transmisión y una mejor integración visual con la pantalla en su conjunto. Se utilizan siete capas de materiales altamente transparentes y tres tecnologías de procesamiento especiales para que la zona de la cámara bajo la pantalla sea más transmisora de luz.

ZTE destaca su pantalla de 400 PPI. | Fuente: ZTE

La disposición de los circuitos permite la sincronización entre la cámara frontal y el área de visualización convencional, para una transición más natural entre ambas. Axon 30 está equipado con un chip de visualización de pantalla independiente, que hace que la visualización de la pantalla sea más precisa y sincronizada, a través de la mejora inteligente de los pixeles y la optimización inteligente de la visualización.

La pantalla de ZTE Axon 30 de 6.92 pulgadas y relación de aspecto cinematográfico de 20.5:9, tiene una tasa de refresco de 120Hz y de muestreo táctil de 360Hz. Emplea un panel AMOLED y cubre el cien por cien de la gama de colores DCI-P3 y admite una profundidad de color de 10 bits y 1.070 millones de colores. También incorpora la tecnología de audio 3D inmersivo DTS:X.

El ZTE Axon 30 5G promete mejores fotos con la cámara bajo la pantalla. | Fuente: ZTE

La compañía ha destacado que Axon 30 es el primer smartphone del mundo autorizado con las tres certificaciones de protección ocular autorizadas, que abarcan TUV, SGS y UL. Esto significa que la pantalla puede reducir eficazmente la radiación de luz azul, proteger la vista y soportar la atenuación DC para reducir la fatiga visual causada por el parpadeo de la pantalla.

En términos de rendimiento, ZTE Axon 30 está equipado con el procesador Qualcomm Snapdragon 870G. Adopta, además, la tecnología de fusión de memoria de desarrollo propio, que utiliza parte del espacio de almacenamiento libre para ampliar la memoria en funcionamiento hasta 5 GB.

ZTE ha dotado a Axon 30 de una cámara cuádruple AI, que incluye una lente principal de 64 megapíxeles, una cámara gran angular de 120 grados, una lente macro de 3 centímetros y una lente de profundidad de campo. También admite el disparo simultáneo con varias cámaras e incluye la función de Modo Súper Nocturno, que puede suprimir el ruido nocturno a través de un algoritmo de inteligencia artificial.

El Axon 30 cuenta con la antena 5G 3.1 que está equipada con un sistema de antena antibloqueo y una antena WiFi dual. Independientemente de los agarres verticales u horizontales, puede evitar que las manos bloqueen la antena y mejorar la capacidad de transmisión de la señal en un cien por cien. Su algoritmo de detección de red puede ayudar al teléfono a identificar de forma inteligente la mejor red.

ZTE Axon 30 también está equipado con una batería de 4,200mAh y carga rápida de 55W. Emplea el sistema de refrigeración triple 'ice cooling', que consiste en una placa de refrigeración líquida VC, gel térmico de alta potencia y material compuesto a base de grafeno.

Configuraciones y precio

ZTE Axon 30 está disponible en varias configuraciones: 6GB de RAM y capacidad interna de 128GB por 2198 yuanes (unos US$ 337), 8GB+128GB por 2498 yuanes (US$ 383), 8GB+256GB por 2798 yuanes (US$ 429) y 12GB+256GB por 3098 yuanes (US$ 475).

Modelos y precios de los ZTE Axon 30 5G en China. | Fuente: ZTE

La compañía ha informado de que el próximo 10 de agosto revelará las versiones y precios oficiales que se comercializarán en otros mercados fuera de China.

Europa Press