El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó en su conferencia mañanera el currículo del actual director de Política Pública de Twitter en México y América Latina, Hugo Rodríguez Nicolat.

Mostrando el perfil de Rodríguez en LikedIn, AMLO señaló que trabajó con el Partido Acción Nacional (PAN), opositor a MORENA, actualmente en el gobierno.

Destaca AMLO que el director de Twitter México, Hugo Rodríguez, fue asesor y militante del PAN, le pide públicamente que haga su trabajo profesional y "no promover granjas de bots contra nosotros". pic.twitter.com/6KMJrD7QGS — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) January 20, 2021

“Solo esperamos que haga su trabajo de manera profesional, que no promueva la creación de granjas de bots”, indicó el presidente de México.

Twitter responde a AMLO

La cuenta oficial de Twitter en México respondió a los cuestionamientos del presidente, asegurando que “ninguna persona es responsable, por sí sola, de nuestras políticas de cumplimiento.

Ninguna persona en Twitter es responsable, por sí sola, de nuestras políticas o acciones de cumplimiento, y es lamentable ver comentarios dirigidos a nuestros empleados como responsables únicos de las decisiones o reglas de la empresa. — Twitter México (@TwitterMexico) January 20, 2021

“Es importante recordar que los portavoces de Twitter no toman decisiones de cumplimiento. Y no participan en el proceso de revisión de las mismas. Esto ocurre en un proceso colegiado, basado en reglas y procesos, no en intereses particulares”, indicó la cuenta de Twitter México.

Agregó la compañía: “La labor de nuestros voceros es únicamente compartir las decisiones con el público y responder preguntas. Y la nuestra es tener equipos que cuenten con una trayectoria relevante y diversa para cumplir de forma objetiva con los requerimientos de cada puesto”.

