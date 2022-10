Amouranth asegura que ahora los streams serán "como ella quiera". | Fuente: Twitch

La streamer Kaitlyn Siragusa, mejor conocida como ‘Amouranth’, ha reaparecido luego de denunciar el pasado fin de semana los maltratos de su esposo y la relación abusiva que llevaba con él.

A través de una nueva transmisión en vivo a través de Twitch, la creadora de contenido, también famosa por publicar material erótico, aseguró estar ‘feliz de ser libre’ y explicó por qué denunció en vivo a su pareja y qué consecuencias ha tenido.

“Quiero hablar con ustedes sobre esto”

Amouranth primero agradeció los gestos dejados por su comunidad, e incluso de sus detractores, luego de denunciar la violencia psicológica que imponía su esposo: “Gracias a todos los que han sido superamables y solidarios últimamente, en los últimos días he tenido muchas personas que se han acercado para mostrar su preocupación, eso significa mucho para mí”.

También explicó qué pasó al final del stream, donde se ve que alguien ingresa a su habitación antes de cerrarse la transmisión intempestivamente. “En cuanto a la situación del esposo, como algunos de ustedes probablemente vieran la otra noche, me llamó durante una emisión y desaparecí durante dos horas. Finalmente cerré stream aproximadamente una hora y media después de la llamada, y me disculpo si aquello fue difícil de ver para algunas personas, realmente no sabía qué más hacer...”.

Tras ello, la streamer mencionó que fue la primera vez que su pareja “aceptó sus errores tras escucharse”. Debido a eso, Amouranth asegura que su esposo “ahora está buscando ayuda”, mientras ella “está buscando asesoramiento legal y emocional”.

La influencer señaló que el abuso de su esposo era cíclico, pero nunca pudo denunciarlo debido a que no tenía golpes para mostrarselos a los oficiales.

Quiere estar más tranquila

Tras la denuncia, Amouranth asegura que ha recuperado los accesos a sus finanzas y, ahora, “está dejando de ser una empleada”.

Ella asegura que, en muchas ocasiones, solo quería dejar ir a eventos y terminar transmisiones con videojuegos, pero temía a que su esposo la confronte.

Finalmente, Amouranth señala que quiere “volver a tener amigos, dormir un poco y poder usar ropa”. Primero, se tomará un tiempo de descanso de las transmisiones en vivo.

