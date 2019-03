Continúan las repercusiones luego del corte de energía en varias ciudades de Venezuela | Fuente: AFP

Entre el jueves en la tarde y el viernes en la mañana, gran parte de Venezuela sufrió un corte de energía eléctrica. Distrito Capital, Miranda, Aragua, Vargas, Táchira, Zulia, Lara, Cojedes, Nueva Esparta, Miranda, Carabobo, Monagas, Apure, Delta Amacuro, Yaracuy, Falcón, Sucre, Guárico, Portuguesa, Barinas, Mérida, Nueva Esparta y Anzoátegui fueron las zonas que se mantuvieron a oscuras la noche del jueves 7, mientras el gobierno de Nicolás Maduro enviaba comunicados contra los Estados Unidos, aludiendo a una interferencia “imperialista”.

La guerra eléctrica anunciada y dirigida por el imperialismo estadounidense en contra de nuestro pueblo será derrotada. Nada ni nadie podrá vencer al pueblo de Bolívar y Chávez. ¡Máxima unidad de los patriotas! — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 8 de marzo de 2019

El ministro para la Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, dijo que este hecho se trataba de una “guerra eléctrica”, y que le pedía calma a la población para la restitución del servicio:

#SinLuz | Ministro Luis Mota Domínguez informó por VTV que el sistema eléctrico nacional fue víctima de lo que el llama "La Guerra eléctrica". pic.twitter.com/upsgm3DOFv — PuntoDeCorte (@Punto_deCorte) 7 de marzo de 2019

Sin embargo, el panorama es contrario a la imagen proyectada por el oficialismo. El presidente encargado, Juan Guaidó, mencionó en Twitter que la electricidad está “militarizada” en Venezuela, y recuerda el voto de censura al ministro Motta:

En el 2009 decretaron la emergencia eléctrica. En el

2013 militarizaron el servicio eléctrico. Más de 100.000 millones de dólares robados del sistema eléctrico.



Desde la Asamblea Nacional en el 2017 dimos voto de censura a Motta Domínguez. — Juan Guaidó (@jguaido) 8 de marzo de 2019

Para los ciudadanos venezolanos, esta situación no hace más que agravar las condiciones en las que viven. Leonardo Sabella, periodista venezolano residente en Bogotá, mencionó a RPP que el servicio ha afectado a varias ciudades, y que la carencia de energía eléctrica agrava la estabilidad de las telecomunicaciones: “Las operadoras, debido al vandalismo desatado hace meses contra las antenas y repetidoras, están sin baterías de respaldo. Hay zonas en las que se ha ido la energía eléctrica, e inmediatamente se quedaron sin servicio. Aun el servicio de telefonía fija sigue operando, pero la señal de celulares ya no está disponible. El 90% de mis contactos de WhatsApp aun no reciben mis mensajes, ya que están sin servicio de datos o sin batería”.

Este corte de energía ha afectado seriamente a diversas instituciones públicas. Sabella comenta que los hospitales han colapsado: “Respiradoras artificiales, máquinas para neonatos han dejado de funcionar. Se espera un reporte extraoficial de fallecidos que puede haber a causa de maquinarias que dejaron de funcionar ante la falta de energía eléctrica. Es un caos terrible, pero el gobierno sigue diciendo que fueron los Estados Unidos”, comenta el periodista.

Diversos medios han recogido diferentes escenarios ocurridos durante el corte. Un tuit del diario venezolano “El Nacional”, sentencia a este hecho como “El peor apagón de la historia venezolana”:

El peor apagón en la historia de Venezuela continúa: más de 17 horas sin luz https://t.co/wI7p2qLoUi pic.twitter.com/BAoIDScaMe — El Nacional (@ElNacionalWeb) 8 de marzo de 2019

En el caso de los sistemas de transporte, el panorama es igual de preocupante. Mientras miles de personas deben caminar varios kilómetros, debido al corte de energía en el Metro de Caracas, los aeropuertos han cerrado pistas y desviado a otros terminales los vuelos. En algunos casos, como el aeropuerto de Maiquetía “ha desviado un vuelo que iba de Bogotá a Caracas. Después de casi dos horas de vuelo, antes de aterrizar los devolvieron a Bogotá. Dos horas de ida y dos horas de vuelta. No había servicio de inmigración para la entrada de los turistas porque las computadoras estaban apagadas. Solo la pista tenía luz para los vuelos nacionales” informa Leonardo Sabella.

Miles de personas regresan a sus hogares caminando kilometros, luego del #apagón que se registra en buena parte de #Venezuela. Con un sistema de transporte urbano en ruinas y el metro paralizado, no queda mas que caminar. Así caía la tarde en #Caracas este #7Marzo pic.twitter.com/qRLA0WwpvI — Vanessa Silva (@vasilco) 7 de marzo de 2019

#HaceMinutos Ciudadanos se movilizan hacia el este de Caracas por cierre del Metro. Los autobuses pasan congestionados y poca disponibilidad de unidades #7Mar pic.twitter.com/sCZREpEbBx — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) 7 de marzo de 2019

Ciudadanos venezolanos pudieron compartir imágenes de cómo utilizan baterías de autos y camiones para cargar sus celulares. Sin embargo, con la caída del servicio celular, solo pueden registrar videos o fotografías y buscar zonas de cobertura para contarle al mundo lo que ocurre: