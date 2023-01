Las reacciones en redes han sido principalmente negativas por el comportamiento de Bad Bunny. | Fuente: Twitter

División en las opiniones en las redes sociales ha provocado las ya virales imágenes del artista puertorriqueño Bad Bunny lanzando el teléfono de una fanática que se grababa con él.

En las imágenes se puede apreciar cómo una joven se acerca al artista y empieza a grabar un video selfie. Bad Bunny camina, pero a los segundos agarra y lanza el celular el mar, causando la cara de sorpresa y desilusión de la fanática.

¡Se burló Bad Bunny! 😂



Benito lanza celular de fanática al agua. 😬 pic.twitter.com/aLnxMkkBVf — CRUNCHTIME FILMS (@CrunchtimeFilms) January 2, 2023

Bad Bunny se defendió de su acto

En su cuenta personal de Twitter, el “Conejo Malo” se justificó del momento, señalando que deben respetarlo, o sino “así mismo lo trataré yo”.

“La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”, refiere.

La persona que se acerque a mi a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo. #SINCOJONESMETIENE — ☀️🌊❤️ (@sanbenito) January 2, 2023

Pero la respuesta de Bad Bunny solo generó una serie de comentarios en las que los fanáticos discutían sobre este comportamiento.

“Creo q mejor no hubieras dicho nada del incidente. Otras mujeres te besan pedir permiso. ¿Las has tratado igual? Doble moral, señor. Esto no es defendible bajo ningún punto de vista”, se lee en uno de los comentarios más populares.

“Tus fans te han puesto donde estás. No sabes el esfuerzo que esa muchacha tal vez hizo para adquirir su teléfono. Se veía alegre porque se iba a tirar un selfie contigo y la despreciaste. Apagaste una luz y eso te quedó bien feo. La muchacha mínimo merece unas disculpas”, se lee en otro.

“Se te olvidó lo que es no tener plata para reemplazar un celular”, señaló una usuaria.

Debe ser inmensamente exigente ser así de famoso y estoy segura de que resultará agotador esa continua expectativa. Pero cuando a uno le está yendo bien la vida pone a prueba al ego y a la soberbia. Justificarte así, sin empatía y revisión, es reprobar tu examen. — Veronica Ruiz del Vizo (@VeroRuizdelVizo) January 3, 2023

También lo defienden

Pero así como generó críticas, otros usuarios también defendieron la privacidad de Bad Bunny.

“Normalicemos el hecho de que los artistas son seres humanos y merecen ser tratados con respeto siempre. abajo del escenario no son un show, no puedes grabarlos sin su consentimiento. Acércate, saluda y pide permiso”, menciona uno de los más populares.

Mira gente esto es simple. Respeten y todo sale bien. Sentido común. Artista o no, tengan consiente que todos somos los mismos. Quizás tirar el teléfono no fue la mejor idea, pero tu sabes lo que es que te invadan tu espacio 24/7? Bastante respeto y amor les ha dado a TODOS USTDS — Lu (@luisdortiz) January 3, 2023

“Mira gente esto es simple. Respeten y todo sale bien. Sentido común. Artista o no, tengan consiente que todos somos los mismos. Quizás tirar el teléfono no fue la mejor idea, pero ¿tú sabes lo que es que te invadan tu espacio 24/7? Bastante respeto y amor les ha dado a TODOS USTEDES”, se lee en otro mensaje de apoyo.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico.