Mike Wolfe, Danielle Colby y Frank Fritz, los miembros titulares de 'Cazadores de Tesoros'. | Fuente: History Channel | Fotógrafo: ZACHARY MAXWELL STERTZ

History Channel ha logrado crear programas con gran pegada a nivel internacional. Además de ‘El precio de la historia’, uno de los que se volvieron famosos fue ‘Cazadores de tesoros’, en donde Frank Fritz y Mike Wolfe recorrían Estados Unidos en búsqueda de tesoros ocultos en los graneros o hasta en la basura de familias en el país.

Con 352 episodios en 22 temporadas, ambos personajes junto con Danielle Colby, se aventuraron por toda Norteamérica haciéndonos creer que su gran amistad los llevó a crear un negocio juntos. Sin embargo, declaraciones en redes sociales han demostrado que no todo es como lo mostraron en pantalla.

“Nunca fuimos amigos”

Durante las últimas semanas, Frank Fritz no ha aparecido en el programa. Tras rumores, Mike Wolfe anunciaría oficialmente que su compañero ya no pertenecía a ‘Cazadores de tesoros’.

“Conozco a Frank desde que tengo uso de razón, ha sido como un hermano para mí. El viaje que Frank, Dani (Danielle) y yo comenzamos en 2009, como toda la vida, ha tenido altibajos, bendiciones y desafíos, pero también ha sido el más gratificante. Extrañaré a Frank, como todos ustedes, y rezo por lo mejor y todas las cosas buenas para él en la próxima parte de su viaje”, escribió en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, estas palabras fueron rápidamente replicadas por Frank Fritz.

“La declaración de Mike fue una tontería, alguien se la escribió”, dijo Fritz a The Sun esta semana.

Frank también señaló que se sintió uno más desde que tuvo una operación por un problema de espaldas hace unos años. Él además sufre de la enfermedad de Crohn y los problemas de inmunidad le impidieron volver a filmar durante la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, señala que no ha hablado con Mike desde hace casi dos años.

“Nunca fuimos amigos en la escuela primaria”, afirmó el hombre de 55 años. “No creo que en 10 años me haya dicho cinco cosas bonitas, ¿sabes? A menos que estuviera molestando a alguien más y ambos nos reímos".

Frank Fritz ha sido el coanfitrión del programa desde que comenzó en enero de 2010. El último episodio de Fritz en el road show de antigüedades se emitió en marzo de 2020, pero no regresó cuando el programa emergió de su pausa de producción impuesta por la pandemia.

Después de la declaración de Fritz, Danielle Colby también declaró y publicó una foto de ella y Wolfe en Instagram con una leyenda en contra de Frank.

“Estoy realmente entristecida por la pérdida de Frank en el programa. Estoy increíblemente triste por sus luchas. Personalmente he visto todo durante la última década. Tengo muchos pensamientos, pero no los diré, ya que son solo mis pensamientos, no el evangelio. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes, pero debemos ser responsables de nuestras acciones cuando causamos inestabilidad o dolor y sufrimiento a los demás. Frank se causó tanto dolor que ha sido difícil de ver. Realmente espero que Frank reciba toda la ayuda que necesita para recuperarse después de años de malestar”, señaló.

Fritz ha reconocido que ingresó a rehabilitación por alcohol después de su cirugía de espalda. También cree que Wolfe está interesado en que su hermano ingrese al programa para reemplazarlo, pero no hay ninguna confirmación oficial.



Por el momento, el sitio oficial de ‘Cazadores de Tesoros’ ha eliminado todas las fotos de Fritz y en su lugar ha optado por destacar solo a Wolfe y Colby.

