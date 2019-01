Jack Dorsey (derecha) cuenta "su verdad" sobre el inesperado encuentro que sostuvo con Mark Zuckerberg | Fuente: EFE

Una buena historia sobre Mark Zuckerberg antes de cualquier entremés siempre cae bien. Sobre todo, cuando se habla de aquella época en que el fundador y CEO de Facebook experimentó con la práctica de “comer animales que él mismo cazara”. Esta vez, el aporte proviene de Jack Dorsey, CEO de Twitter, quien concedió una entrevista a “Rolling Stone” y detalló esta peculiar cena en donde el protagonismo recae en Mark, una pistola láser y una cabra.

Esta es la declaración textual de Dorsey acerca de ese encuentro:

¿Cuál fue tu encuentro más memorable con Zuckerberg?

Bueno, hubo un año en el que solo comía lo que estaba matando. Me hizo una cabra para la cena. Él mató a la cabra.

¿Delante de ti?

No. Él la mató antes. Supongo que la mata. Lo mata con una pistola láser y luego usa el cuchillo. Luego la envían al carnicero.

¿Una . . . pistola láser?

No lo sé. Una pistola paralizante. La aturden, y luego él la apuñala. Luego la envían a un carnicero. Evidentemente, en Palo Alto hay una regla o regulación que establece que puedes tener seis animales en cualquier terreno, por lo que tenía seis cabras en ese momento. Le digo: "¿Nos estamos comiendo la cabra que mataste?". Él dijo: "Sí". Le dije: "¿Has comido cabra antes?" Dice: "Sí, me encanta". Yo estoy como que “¿Qué más tenemos? "," Ensalada ". Le dije:" ¿Dónde está la cabra? "" Está en el horno. "Luego esperamos unos 30 minutos. Él dice: "Creo que ya está hecho". Entramos en el comedor. Él pone la cabra boca abajo. Hacía frío. Fue memorable. No sé si volvió a entrar en el horno. Yo solo comí mi ensalada.

Es difícil encontrar una metáfora en eso.

No sé qué vas a hacer con eso, pero espero que ese no sea el titular. La venganza es un plato que se sirve caliente. O frio.

El contexto de esta historia es 2011, el año en que Mark Zuckerberg decide adoptar un modo de vida distinto, y adopta como regla “comer solo de animales que él mismo haya matado”. Luego de un tiempo, esta práctica lo obligó a convertirse en vegetariano, casi como una terapia de shock. Sin embargo, en ese lapso reconoció haber matado y comido varios animales.