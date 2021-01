Un hombre pierde 7,500 bitcoins en un disco duro que arrojó a la basura en 2013. | Fuente: Unsplash

Comienza la fiebre por los bitcoins. En los inicios de la criptomoneda, muchas personas compraron enormes cantidades de bitcoins debido a su baja valuación. Ahora, un bitcoin se cotiza en cerca de US$ 37,000, esto ha provocado que varias personas saquen su monedero virtual y empezar a vender bitcoins, pero algunos no se acuerdan su contraseña o echaron a la basura su disco duro con una fortuna.



James Howells tiró a la basura un disco duro en 2013 con una billetera digital que contenía 7,500 bitcoins, que en ese tiempo eran poco conocidos y sin mucho valor, pero ahora esa cantidad de criptomonedas valdría US$ 275 millones.

Howells ha ofrecido a las autoridades de su ciudad Newport, Gales, una gran suma de dinero para que le permite excavar un vertedero donde cree que está enterrado el disco duro.

El gales se dio cuenta de su error cuando vio que el Bitcoin dio un repunte de US$ 150 a US$ 1,000, y su billetera valía alrededor de US$ 6 millones en 2013. Luego de visitar el vertedero, Howells le dijo a la BBC News que ya no contaba con ninguna posibilidad de recuperar el disco duro.

Sin embargo, ahora que el bitcoin cotiza cerca de US$ 37,000, Howells tiene un nuevo plan para recuperar su disco duro.

"El plan sería excavar un área específica del relleno sanitario basado en un sistema de referencia de red y recuperar el disco duro respetando todos los estándares de seguridad y medioambientales. Luego, la unidad se presentaría a los especialistas en recuperación de datos que pueden reconstruir la unidad desde cero con piezas nuevas e intentar recuperar la pequeña parte de datos que necesito para acceder a los Bitcoins", le dijo a CNN.

Lamentablemente, un portavoz del ayuntamiento de Newport le dijo a CNN que no se le permitió excavar en el sitio. "El consejo le ha dicho al Sr. Howells en varias ocasiones que la excavación no es posible bajo nuestro permiso de licencia y la excavación en sí tendría un gran impacto ambiental en el área circundante. El costo de desenterrar el relleno sanitario, almacenar y tratar los desechos podría ascender a millones de libras, sin ninguna garantía de encontrarlo o de que todavía esté funcionando", dijo la portavoz.

Howells se suma a la cifra de billeteras olvidadas, alrededor del 20% de los 18.5 millones de bitcoins existentes son de personas que han perdido su disco duro u olvidado su contraseña, esto representa un valor total de US$ 140 mil millones.

