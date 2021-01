"The Morning Show" ya confirmó segunda temporada en Apple TV+ | Fuente: RPP

Con la llegada de los nuevos iPhone en 2019, Apple inició una agresiva campaña de suscripción a Apple TV+, el servicio de streaming de la manzana con contenido original en series, películas y documentales. En esa ocasión, los dueños de un dispositivo iOS tenían acceso libre al catálogo durante un año. Antes de llegar al final de ese acuerdo el 31 de octubre de 2020, Apple extendió el beneficio hasta febrero de 2021. Sin embargo, hoy eso ha cambiado.

De acuerdo con reportes de 9to5Mac, Apple extenderá el periodo de gracia para el uso de Apple TV+ hasta julio de 2021 en aquellas cuentas que debían comenzar a realizar pagos mensuales entre enero y junio de este año.

Con esto, los usuarios que se dieron de alta desde el 31 de octubre de 2019 tendrán, hasta julio de este año, un año y nueve meses de servicio gratuito de Apple TV+, y ver series como “See”, “Teheran” o la increíble “The Morning Show”.

Si eres usuario de Apple TV+, debes esperar el correo de Apple que confirma esta ampliación de servicio. En el caso de la primera extensión, los suscritos recibimos un correo días antes de finalizar el primer año del plan, en donde se mencionaba que se mantenía la suscripción por unos meses más:

“Te damos más tiempo para descubrir los nuevos Apple Originals y ponerte al día con las series que regresan para una segunda temporada. No tienes que hacer nada más. Sólo sigue disfrutando Apple TV+ gratis hasta febrero de 2021”.

Esta es la comunicación recibida por los usuarios de Apple TV en la primera extensión | Fuente: RPP

Esta decisión podría responder a varios motivos. Uno de ellos puede ser una estrategia para mantener activa a la masa de suscritos al servicio frente a la ruda competencia de Netflix, Disney+, Hulu y otros sistemas de streaming. Otro la necesidad de alargar esta suscripción como enganche para la siguiente ola de producciones a estrenar en la plataforma, como “Palmer” con Justin Timberlake, “Cherry” de Tom Holland y las nuevas temporadas de “For All Mankind”, “See” y “The Morning Show”. Eso sí, no puedes dejar de ver "Letter tu You" de Bruce Springsteen.