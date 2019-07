El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, provocó la risa de sus críticos al decir, durante su discurso por la fiesta nacional del 4 de julio en la noche del jueves, que el ejército estadounidense había logrado "tomar el control de los aeropuertos" contra los británicos... en 1775.

Delante de miles de personas reunidas para un espectáculo de una escala sin precedentes, bajo el sonido de sobrevuelos de aviones militares, el presidente republicano pronunció un discurso en gran parte apolítico por alrededor de una hora, intentando evitar las improvisaciones que tanto celebran sus partidarios.

Remontándose a "junio de 1775", Trump habló de las batallas libradas por las tropas de las colonias americanas: "Nuestro ejército derribó las murallas, tomó el control de los aeropuertos, hizo todo lo que había que hacer".

Curiosamente, en el mismo discurso citó la hazaña de los hermanos Wright, pioneros de la aviación estadounidense que realizaron el primer vuelo motorizado en 1903.

Las burlas no se hicieron esperar en Twitter, donde aparecieron imágenes de “La Batalla de Banda de Equipaje de 1776”, “el asedio de Washington en PanAm” y la “Batalla del Aeropuerto de Dulles”.

#RevolutionaryWarAirportStories

The Battle of Baggage Claim (1776)

Many Lives were lost. And Bags too. Some people are saying it was the worst massacre they had ever seen.



Art from @Acyn pic.twitter.com/ZuKfgy3ghd — Covfefe Jones- King Of Shade👑 (@King_Of_Shade) 5 de julio de 2019