Xiaomi podría basar su nuevo diseño en el CC9 y CC9e de acuerdo con registro en EE. UU. | Fuente: RPP

Xiaomi no descansa, y ya piensa en el futuro A3, la tercera versión de su equipo con Android One. Un registro ante la Federal Communications Commission de los Estados Unidos, confirmado por Android Authority, muestra cómo podría lucir el equipo. Los indicios apuntan a que compartirá lo que hemos visto acerca del CC9 y CC9e, la nueva línea de los chinos.

Registro presentado ante la FCC | Fuente: Android Authority

Si no conoces la saga “A” de Xiaomi, deberías conocerla. Es la línea exclusiva con Android One, el programa de Google para “equipos no Pixel” que reciben actualizaciones AOSP libres y de manera directa. Aquí te dejamos un video de la prueba al Mi A1, la primera versión de esta gama.

En esta tercera entrega, y basándonos en los comparativos con la línea CC de Xiaomi, tendríamos un Mi A3 y un Mi A3 Lite con estas características:

De acuerdo con el registro, la serie de los equipos es M1906F9SH y M1906F9SC y es la misma nomenclatura que maneja la serie CC. A diferencia de esa nueva línea, esta patente asigna la inscripción “Android One” sobre la tapa trasera. Además, el sensor de huellas no se aprecia en esa parte y podría estar alojado bajo pantalla, correspondiendo a los rumores sobre los nuevos Xiaomi A3.