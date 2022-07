Donald Trump publicó esta foto con Elon Musk. | Fuente: Truth Social / Donald Trump

Donald Trump apunta a Elon Musk como el blanco de sus agresiones luego de enterarse que la compra de Twitter ya no va más.

Durante el fin de semana, Donald Trump celebró un mitin, en el que sorpresivamente mencionó a Elon Musk y aseguró que siempre supo que no iba a comprar Twitter.

“Elon... Elon no va a comprar Twitter. ¿De quién escucharon eso antes? De mí. Cuentas falsas. Él asegura que hay muchas. Tiene un desastre entre manos. ¿Saben que dijo el otro día? Que nunca había votado por un republicano. No sabía eso. Él me dijo que había votado por mí. Así que es otro artista de la mentira. No va a comprarlo (Twitter). Aunque tal vez tenga que hacerlo luego. ¿Quién sabe lo que va a pasar? Vi que tiene un contrato bastante ‘podrido’. Vi su contrato. Nada bueno”, dijo ante sus simpatizantes.

Not true — Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2022

Elon Musk al inicio se limitó a responder en Twitter: “No es cierto”, aunque no especificó si se refería a que no era cierto si votó por Trump o si le dijo que votó por él.

“No odio al hombre, pero es hora de que Trump cuelgue su sombrero y navegue hacia el atardecer”, Musk dijo luego.

Elon Musk ha expresado su apoyo a Ronald DeSantis, actual gobernador de Florida, como próximo candidato republicano.

Donald Trump tiene un punto: varios negocios de Elon Musk despegaron gracias a subsidios del gobierno estadounidense. | Fuente: Casa Blanca

Donald Trump vuelve a atacar a Elon Musk

Donald Trump no deja en paz a Elon Musk y ha reanudado sus agresiones. Esta vez a través de su red social, Truth Social.

El ataque de Donald Trump a través de Truth Social. | Fuente: Truth Social / Donald Trump

“Cuando Elon Musk vino a la Casa Blanca pidiéndome ayuda en todos sus proyectos subsidiados: autos eléctricos que no van lo suficientemente lejos, autos autónomos que chocan o cohetes que van a la nada y me dijo que era un gran fan de Trump y republicano, pude decirle: ‘ponte de rodillas y ruega’ y él lo hubiera hecho”, inicia Trump, que asegura que los proyectos de Elon Musk no tendrían “ningún valor” sin subsidios del estado.

Donald Trump continúa: “Ahora Elon debe concentrarse en sacarse de encima el lío de Twitter porque podría deber US$ 44 mil millones por algo que tal vez no tenga valor. Además, ¡hay mucha competición en los autos eléctricos!

Lmaooo — Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2022

La respuesta de Elon Musk al ataque en Truth Social ha sido simplemente “lmao”, el equivalente en inglés a “partirse de risa”.