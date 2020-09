Carlos Galiana en su intervención "en inglés" ante la Comisión Europea. | Fuente: Twitter

La ciudad española de Valencia buscó, sin éxito, ser la Capital Europea de la Innovación con un acto por demás “innovador”.

El concejal Carlos Galiana se presentó en la ceremonia oficial de manera virtual haciendo un doblaje en directo de otra persona que hablaba en inglés. Le ayudó un poco usar mascarilla, pero pronto se hizo evidente que el actor de profesión solo gesticulaba.

▶️@carlosgaliana (@CompromisVLC) utiliza la mascarilla para simular que habla inglés (porque no tiene ni idea) mientras otro pone la voz🤦‍♂️



Todo esto mientras defiende a Valencia como Capital Europea de la Innovación🤷‍♂️ (no ha sido premiada)



Con él es Capital Europea del RIDÍCULO pic.twitter.com/2aorxQ1Dj8 — La Política 🇪🇸 (@Politica_Again) September 24, 2020

Las bases del concurso exigían que hable, en inglés, el alcalde o el encargado de Innovación de la ciudad, por lo que Galiana tuvo que realizar la presentación al encontrarse el burgomaestre ocupado, explicó el municipio.

El conejal se ha disculpado por la intervención, asegurando que “no se trató de la decisión más adecuada”.

“La decisión que tomé ayer de realizar mi intervención con un traductor fue con la intención de que el mensaje a transmitir llegase de la manera más clara posible, pero visto con distancia me he dado cuenta de que no fue la más adecuada”, manifestó el integrante de Compromís en declaraciones reproducidas por El Español.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.