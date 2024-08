Estados Unidos demanda a TikTok por violar la privacidad de los niños

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una demanda contra TikTok, la popular aplicación de videos propiedad de la empresa china ByteDance, alegando que la plataforma violó la privacidad de los niños al permitir que menores de 13 años crearan cuentas y recopilaran sus datos personales sin el consentimiento de los padres.

Según la demanda, TikTok sabía que una "porción significativa" de sus usuarios eran menores de 13 años y aun así recopiló sus nombres, direcciones de correo electrónico y otra información personal. La ley federal requiere que los sitios web y las aplicaciones en línea obtengan el permiso de los padres antes de recopilar datos personales de niños menores de 13 años.

El Departamento de Justicia busca una orden judicial que prohíba a TikTok seguir participando en las prácticas que alega son ilegales, así como multas civiles "significativas". Esta demanda se produce en medio de una creciente preocupación por parte de los legisladores y reguladores estadounidenses sobre los riesgos de seguridad nacional de TikTok debido a sus vínculos con China.

TikTok ha negado haber actuado mal y ha dicho que la demanda carece de mérito. La compañía afirma tener "políticas, procesos y protecciones robustas para ayudar a proteger a todos los usuarios, y nuestro público más joven en particular".

Estados Unidos contra TikTok: una saga que tiene larga data

Esta demanda marca una nueva escalada en las tensiones entre Washington y TikTok, y podría tener implicaciones significativas para el futuro de la popular aplicación en los Estados Unidos.

En abril de este año, Estados Unidos aprobó una ley que exige la venta de TikTok a una compañía que no sea china, expresando preocupación de que la popular red social comparta los datos recolectados de sus usuarios con autoridades chinas. De no cumplir esta condición, ya no podrá operar en los Estados Unidos.

ByteDance se ha negado a vender la app, por lo que el futuro de la red social es incierto.