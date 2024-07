Latinos en Estados Unidos afirmaron que ya no existe el "sueño americano" por esta razón

A través de TikTok, se popularizaron unos videos con opiniones divididas sobre la viabilidad del "sueño americano" en la actualidad, destacando las dificultades económicas y laborales de inmigrar a Estados Unidos.

Un grupo de latinos ha generado polémica en TikTok al afirmar que el "sueño americano" ya no existe debido a la falta de buenos empleos y las condiciones económicas actuales en Estados Unidos.

En la cuenta Comunidad Hispana en USA, especializada en contenido sobre la vida de los inmigrantes, un video popularizó el mensaje de que las oportunidades han disminuido drásticamente en los últimos años.

La economía y el mercado laboral bajo escrutinio

En el video, un hombre señala que "Estados Unidos no es lo mismo, la economía está en recesión, han dejado entrar a muchos inmigrantes por lo que la mano de obra se ha vuelto muy barata". Esta declaración fue parte de un post titulado "¿Existe o no el sueño americano?". A pesar del pesimismo, el mismo hombre asegura que "no todo está perdido" y que aunque antes era más fácil, aún es posible alcanzar el "sueño americano" con esfuerzo y dedicación.

Otro video de la misma cuenta aborda la percepción de que forjar una mejor vida en Estados Unidos es más difícil hoy en día. A pesar de que "a simple vista se ven carteles de que están contratando por todos lados", muchos inmigrantes enfrentan problemas para encontrar trabajo. Entre las razones destacadas están la dificultad para ser aceptados sin papeles y los salarios insuficientes para una vida digna. Aun así, se concluye que el "sueño americano" sigue existiendo, aunque "es un proceso y no todos valoran la gran oportunidad de estar en este país".

Créditos video: TikTok | comunidadlatinaenusa

Claves para alcanzar el "sueño americano"

Para aquellos que aún creen en el "sueño americano", el perfil de TikTok Comunidad Hispana en USA ofreció algunos consejos prácticos. En primer lugar, aprender inglés es crucial para expandir las oportunidades laborales. Además, declarar y pagar impuestos es esencial para crear y mejorar el historial crediticio. Finalmente, hacer contactos y rodearse de personas influyentes se considera de gran relevancia para avanzar en este camino.

La discusión en redes sociales refleja la diversidad de experiencias y opiniones entre los inmigrantes latinos en Estados Unidos. Mientras algunos ven un panorama desalentador, otros creen firmemente en la posibilidad de salir adelante. Lo que queda claro es que, aunque las condiciones hayan cambiado, el sueño americano sigue siendo una meta alcanzable para quienes estén dispuestos a trabajar arduamente y adaptarse a las nuevas realidades.