Facebook resalta estos resultados cuando buscas la palabra "niñas" | Fuente: RPP

Un nuevo problema en el algoritmo de Facebook ha sido evidenciado por usuarios a nivel regional, en donde se obtienen resultados muy distintos cuando se busca la palabra “niños” y “niñas”. Las publicaciones en redes sociales dan cuenta de la preocupante manera en que el algoritmo ordena la demanda de búsquedas, aprendiendo de la masa crítica de usuarios que buscan cierto tipo de contenido.

El resultado es el siguiente:

¿Viste la diferencia? Para entender esto, hay que saber cómo funcionan los algoritmos de búsqueda en Internet. Es un conjunto de instrucciones que permite encontrar un resultado en la web. Este algoritmo prioriza los resultados que son más demandados, y propone soluciones predeterminadas a las búsquedas que se inicien con ciertos términos. Es decir, mientras más gente busque a niñas de 15 años desnudas, el buscador propondrá ese resultado por defecto.

Aquí hay dos maneras de verlo, pero un mismo resultado. Es evidente que Facebook debe hacer un ajuste necesario en estos criterios, para que no se masifique un resultado que, ciertamente, es demandado en la red. Lo otro, y prioritario, es dejar de buscar este contenido. A diferencia de un historial producido por un usuario, que se moldea en base a sus hábitos de búsqueda, este resultado en Facebook no es personal. Se puede ver en todas las cuentas, busques o no el contenido. Y es, obviamente, una vergüenza.

Lamentablemente, el problema se extiende a otros términos:

Como ves, el problema se extiende seriamente. Los parámetros de búsqueda son originados por la demanda. Esto significa que hay una gran masa de usuarios en Facebook y otras redes que buscan este contenido, y lo peligroso es que no solo se normaliza, sino que los resultados están a la vista de cualquier persona. Esto no es solo responsabilidad de una red que ya debemos abandonar por poco eficiente en gestión de contenido, sino que debemos aprender a denunciar digitalmente este tipo de prácticas.