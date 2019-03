Una tierna historia se ha viralizado en internet. Una serie de videos muestran cómo un joven invidente de 27 años juega con su consola Super Nintendo a pesar de su discapacidad visual.

Compartido a través de Facebook, el usuario Tiky Robles (natural de Santiago de Chile) escribió el siguiente mensaje en su muro personal.:

Tuve el honor de conocer una historia realmente maravillosa y sorprendente, casi increíble.

Al local (SNIPER eurocentro local 0131 piso -1), llegó un día una mujer y me preguntó: ‘¿Acá hacen mantenimiento de Super Nintendo?’ Yo le dije: ‘Hola, claro que sí. También a los cartuchos’. ‘Perfecto -me dijo-, es que mi hijo es fanático de SNES (Super Nintendo) y algunos juegos no funcionan'. ‘Ok, trae las cosas y acá las revisamos’, le dije.