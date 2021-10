"El rey de internet", lo titula Forbes. | Fuente: Forbes

Ibai Llanos ha sido reconocido como uno de los influencers más importantes en español por la prestigiosa revista Forbes.

El español de 26 años salió en la portada de la edición ‘100 best influencers’ de la firma.

"Ya está aquí la portada de octubre de Forbes, con Ibai Llanos, el 'rey' de Internet", escribió la revista en su cuenta de Instagram.

"Portada de Forbes en octubre. Pero sin traje que no me pega y me da vergüenza", escribió Ibai.

¿Qué dice Forbes de Ibai?

Esto es lo que escribió la revista sobre el influencer.

“Este streamer bilbaíno no ha parado de acaparar titulares desde que anunció que dejaba de ser creador de contenidos en G2 Esports, el equipo de deportes electrónicos al que se había incorporado poco antes de la pandemia. Tras su salida, el narrador y creador de contenidos abrió una sección en su canal de Twitch (que suma 7 millones de seguidores) en la que entrevista a estrellas del fútbol y artistas, se hizo con la primera entrevista con Lionel Messi en el París Saint-Germain y acaba de adquirir una plaza en la Superliga de esports con Gerard Piqué. No cabe duda de que Ibai Llanos es la figura del momento”.

Pero no es el único.

En el listado también aparecen otros nombres importantes como Rubén Doblas “El Rubius”, Samuel de Luque “Vegeta777”, Raúl Álvarez “Auronplay”, David Cánovas “The Grefg” o Guillermo Díaz “Willyrex”. Asimismo, también hay representación femenina con Sara Biyín y Cristina López “Cristinini”.

