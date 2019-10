La herramienta ya está disponible para los celulares más modernos del mercado. | Fuente: Milenio

Instagram ha agregado el Modo Oscuro y ya se está actualizando en una gran cantidad de móviles Android y iOS.

La aplicación de la empresa Facebook inició esta implementación el lunes y está siendo enfocada para los equipos con sistema operativo iOS 13 y Android 10, los cuales ya poseen soporte nativo para estas funciones. La prueba con solo estos móviles servirá para el posterior lanzamiento en el resto de equipos.

Así luce el Modo Oscuro de la aplicación. | Fuente: 9to5mac

Para activarlo no necesitas más que actualizar el sistema operativo de tu celular si es que aún no lo has hecho, ya que la aplicación editará su interfaz automáticamente con este paso.

Según filtraciones, el Modo Oscuro también llegará al aplicativo de la red social Facebook para celulares, aunque esto no ha sido aún confirmado.