Un hombre de 94 años apodado como “el más sucio del mundo” falleció luego de decidirse a tomar su primera ducha en 60 años. Conocido por los medios locales como “Amou Haji”, un sobrenombre cariñoso para una persona mayor en Irán, este hombre logró sobrevivir por más de medio siglo sin bañarse con agua ni jabón pero, cuando finalmente se decidió a hacerlo, no resistió por mucho más tiempo.

Tal como reportó el portal The Guardian, los vecinos de la zona en la que este personaje solía habitar finalmente lograron convencerlo de que limpiara su cuerpo tras un largo tiempo de no hacerlo. No obstante, unos meses después de tan trascendental decisión, “Amou Haji” falleció. Curiosamente, los medios ya están buscando a quien ostente su título de “hombre más sucio del mundo” y hasta ya tiene candidatos.

La vida del “hombre más sucio del mundo”

A lo largo de los años, medios iraníes y portales internacionales han reportado sobre el estilo de vida de “Amou Haji” y hasta los supuestos motivos que lo llevaron a optar por no bañarse durante tan largo tiempo. Según dichos informes, el “hombre más sucio del mundo” disfrutaba alimentándose de animales atropellados en la carretera y fumaba heces de dichos animales.

“Amou Haji” consideraba que “estar limpio eventualmente lo enfermaría”. Por eso, siempre estaba cubierto de hollín y vivía en una choza precaria hecha solo con bloques de cemento. Los aldeanos que vivían cerca explicaron que el hombre no quería bañarse porque “había experimentado contratiempos emocionales en su juventud” que lo empujaron a negarse a realizar una actividad tan vital para los seres humanos.

Las causas de muerte siguen siendo un misterio

Tal parece que el motivo de “Amou Haji” para no bañarse al final fue lo que terminó acabando con su vida. Luego de que los locales lo convencieron de tomar una ducha hace unos meses, el hombre finalmente falleció y, por ahora, las causas de su deceso no se han hecho públicas.

En tanto, la prensa ya está en la búsqueda del próximo personaje que adquiera el título de “hombre más sucio del mundo”. El más cercano a obtener este dudoso reconocimiento es Kailash “Kalau” Singh, un habitante de un pueblo a las afueras de la ciudad santa de Varanasi en India.

Este hombre no se ha bañado en más de 30 años en un intento por contribuir a “ponerle fin a todos los problemas que enfrenta su nación”. “Todas las noches, cuando los aldeanos se reúnen, Kalau... enciende una fogata, fuma marihuana y se para sobre una pierna rezando al Señor Shiva”, dijo Singh al rechazar el agua en favor de lo que los lugareños llaman “baño de fuego”.

