Un nuevo meme ha acaparado el ‘feed’ de Instagram las últimas semanas. Se trata de la pequeña y adorable criatura caricaturesca de ‘Little Miss’, una señorita curvilínea y llena de color que se adapta a cualquier contexto con humor. Por mencionar solo algunos: “Little Miss que piensa demasiado las cosas”, “Little Miss que no está en Europa”, “Little Miss que extraña a su ex”, “Little Miss que le dio COVID-19 en el 2022”, entre otros. Una forma graciosa de identificar y aceptar los traumas que uno esconde.



Caricatura para niños grandes



La popularidad de ‘Little Miss’ creció los últimos días entre los millennials, pero ¿dónde surge y quién la creó? Aunque parece nueva, la caricatura es más antigua de lo que se cree.



Su creación se remonta al año 1971, cuando el autor e ilustrador británico Roger Hargreaves creó una serie de libros infantiles sobre ‘Mr. Men’ (la versión masculina de ‘Little Miss’). El primer personaje que creó fue ‘Mr. Tickle’ (traducido al español como Sr. Cosquillas), un personaje naranja que lleva siempre un sombrero azul y una gran sonrisa.



Luego de crear cerca de 40 personajes masculinos, Hargreaves decidió crear al par femenino. El éxito de los cuentos estaba cantado -se llegaron a vender más de un millón de copias en tres años y todavía se pueden adquirir por BuscaLibre o Amazon-. Tres años después, se creó “The Mr. Men Show”, una serie animada de la BBC sobre sus personajes: ‘Mr. Tickle’, ‘Mr. Grumble’, ‘Mr. Messy’, entre otros. El recopilado de episodios puede verse en YouTube.

Un éxito en redes sociales



Los memes de ‘Little Miss’ divierten, entretienen y se adaptan, tanto que diversos influencers y emprendimientos han optado por sacar sus propias versiones. Aquí algunos ejemplos:







La imaginación no tiene límite. Además, un buen meme ayuda a fidelizar al consumidor con su marca. No hay pierde si se quiere seguir las tendencias o mejor dicho ‘Little Miss vive en redes sociales para estar al tanto de los trends’.