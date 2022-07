La portada del video que publicó Luisito Comunica a YouTube. | Fuente: YouTube / Luisito Comunica

El famoso youtuber mexicano ‘Luisito Comunica’ está pasando por una gran polémica en medio de su nueva visita a Perú y, ahora, ha salido a dar sus declaraciones por ello.

El creador de contenido se encontraba en la selva peruana y, en uno de sus videos, intentó conocer a los animales exóticos que existen como “mascotas” en muchas familias de dicha región del país. Sin embargo, una denuncia le ha valido las críticas generales en su canal.

¿Qué pasó con Luisito Comunica en el Perú?

Luisito Comunica llegó hace casi un mes al Perú, específicamente a la región de Loreto. Tras subir distintos videos con las leyendas amazónicas, añadió el siguiente video “Las curiosas mascotas de la gente de la selva amazónica. ¿Cómo viven?”

En dichas imágenes, el youtuber ingresa a casas con permiso de los dueños y conoce a las mascotas exóticas, como monos, tortugas y osos perezosos. Eso sí, sí se ve que muchos de ellos están en jaulas improvisadas y no en un hábitat “responsable”.

En la primera versión, el video termina con Luisito Comunica yendo a denunciar ante las autoridades este hecho. Sin embargo, las redes sociales y los comentarios criticaron este accionar porque, para ellos, “las familias habían abiertos sus puertas a Luisito Comunica” y él “les pagaba denunciándolas”.

Ante ello, el también influencer cortó dicha parte del video en una segunda versión.

Luisito Comunica se pronuncia

Tras la polémica, el mexicano utilizó las Stories de Instagram para aclarar el panorama sobre la denuncia que realizó.

“Yo fui a organizaciones de cuidado de animales que, cuando mucho, si es que se hace algo, irán por los animales y le dirán a la gente: ‘No vendas cabeza de jaguares a turistas porque eso está mal’”, señaló.

“No estuvo del todo bien que yo tratara de intervenir en la manera de vivir de las comunidades, porque para ellos, como ustedes dicen, es completamente normal cortar cabezas de jaguares para venderlas”, aseguró.

Asimismo, se llamó a sí mismo “hipócrita” y “doble cara”, pero por el hecho de que él también come carne y se encontraba en una situación compleja en la que no sabía si era correcto o no denunciar a la familia y no traicionar la confianza que tuvieron hacia él.

