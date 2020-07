Muchos usuarios de Twitter buscaron a la vendedora de flores. | Fuente: Twitter

La economía de México ha sufrido un duro golpe debido al nuevo coronavirus, con estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) que prevén un desplome de 10.5%.



Entre los más afectados están los trabajadores informales. Una usuaria de Twitter grabó el pedido de ayuda de una vendedora de flores en Ciudad de México, quien denunció abuso por parte de la policía, que le quitó tres veces sus productos y la detuvo.

Silvia, madre y sostén de su familia, contó las duras condiciones que se suman a la reducción de potenciales compradores por el aislamiento social. “Nosotros andamos trabajando. Yo vendo mis flores, pero yo no sé qué es lo que quiere el gobierno. Yo vendo en calle (…), pero ahorita como está esto de la pandemia está todo cerrado”, contó.

Hola amigos, hoy me encontré con la señora Silvia. Me contó cómo unos policías la golpearon, la insultaron y se llevaron sus flores.

Ella se encuentra en la calle de Moras en la colonia florida, si pueden ayudar comprándole, estaría excelente.

— Vale Fleming (@Valeriafleminge) June 29, 2020

Un informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica que la tasa de informalidad de México se situó en 56.21% entre octubre y diciembre de 2019.



“Tengo hijos que mantener, pagar renta, pagar cosas. Me han agarrado los de las camionetas. Ya van dos o tres veces que me golpean, me quitan mis cosas, me hacen como quieren. Yo ando trabajando, no robando. No ando haciendo mal a nadie. Señor Andrés Manuel (AMLO), somos gente pobre que queremos salir adelante”.

La vendedora de flores incluso dijo que policías que decomisan sus productos la encierran y luego de burlan de los ambulantes.

Y a pesar de su situación, Silvia mostró empatía con AMLO al pedir que acaben los estragos de la pandemia del nuevo coronavirus. “Yo sé que para el también es muy difícil”.

Varios usuarios de Twitter expresaron sus ganas de encontrar a Silvia y comprarle flores en su sitio usual, cerca al Monumento a la Revolución.

Hola a todos. Me parece que encontré la ubicación del video. Es la calle de Moras 1125. Antes de llegar a la calle de Naranjo en la colonia Florida. Ahí debe estar la señora Silvia. pic.twitter.com/aeu7mwyl6W — Antonio Ruiz 🏳️‍🌈 (@antonioruiz66) June 29, 2020

Aunque los primeros intentos de encontrarla no tuvieron éxito e incluso un estafador se hizo pasar por su hija para pedir donaciones. La televisora Azteca logró ubicarla para brindarle ayuda. También la usuaria que la grabó compartió la cuenta bancaria para ayudarla en Instagram.

