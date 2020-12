El monolito original de Utah fue hallado por agentes del Departamento de Seguridad del estado. | Fuente: Utah

Un grupo de artistas llamados “The most famous artists” reclaman la autoría de los misteriosos monolitos de metal que han aparecido en el mundo.

A través de su cuenta de Instagram, ahora privada, compartieron fotografías del montaje y colocación de estos monolitos. Su base radica en Nuevo México.

“¿Algún coleccionista interesado en un monolito alienígena oficial?”. El grupo declaró que están pidiendo 45 mil dólares y aseguraron que incluye un certificado de autenticidad.

Fotografía en el Instagram del grupo. | Fuente: The Most Famous Artist

Mo, de The Most Famous Artist, fue contactado por Twitter por Mashable por este tema y no ha sido contundente.

“No puedo decir mucho por cuestiones legales sobre la primera instalación”, dijo el líder del grupo y aseguró que el colectivo es bien conocido por ese tipo de “trucos” y que ahora ofrece “objetos de arte auténtico”. Agregó que no puede compartir más imágenes, pero que “prometen” que habrá más en las próximas semanas.

Además de los monolitos en Utah, Rumanía y California, ahora han aparecido otras en Países Bajos, Colombia y en una isla británica.

