Finalmente se decidieron las partidas del Mundial de Globos 2022. | Fuente: TyC Sports

El Mundial de Globos 2022, la segunda edición del campeonato organizado por el streamer español Ibai Llanos y Gerard Piqué, se lleva a cabo el jueves 27 de octubre y ya se han decidido cuáles serán los enfrentamientos ya han sido decididos. El sorteo de los emparejamientos para este multitudinario evento ya fue realizado y se determinaron cuáles serán los duelos.

Para esta nueva edición del también llamado Balloon World Cup, los organizadores han decidido que la cantidad de participantes serán 16, en contraposición a los 32 que hubieron en 2021. Ibai Llanos y José “Riobó” fueron los encargados de presentar a los representantes de cada una de las naciones que competirán en este mundial que se proyecta a batir récords de audiencia como hizo el año pasado.

Mundial de Globos 2022: sorteo de emparejamientos

Para esta nueva ocasión, Ibai comentó que el nivel de los competidores será incluso más alto que el de la primera edición debido a que muchos de los representantes de los países que participan fueron decididos mediante sus respectivas clasificatorias. El actual campeón del Mundial de Globos es Francesco de la Cruz, el representante de Perú que buscará defender su título.

Los países participantes y sus respectivos representantes son los siguientes:

Perú - Francesco de la Cruz

España - Miguel Imbroda

Argentina - Lautaro Maqueda

Colombia - Jorge Alba

México - Gerardo Nocedal

Chile - Gabriela Amaro

Brasil - Claudio Lassance

Estados Unidos - Meester Keem

Canadá - Dreads

Reino Unido - Callum Knight

Alemania - Kim-Vanessa Woinowski

Países Bajos - Dion Brouwer

Italia - Giuseppe Romano

Francia - Clément Dumnais

Portugal - Gustavo Cardoso

Turquía - Ogeday Girisken





Estos 16 países jugarán el mundial de globos este jueves 27.



Todos han ganado el clasificatorio en sus respectivos países.



El evento será emitido en 8 idiomas diferentes en Twitch.



Vendrán más de 50 streamers a verlo de manera presencial.



Miercoles 26 a las 23:00 EL SORTEO. pic.twitter.com/sV68Q1CnUV — Ibai (@IbaiLlanos) October 24, 2022

Tras el sorteo, se decidieron que los enfrentamientos entre los representantes de los países participantes serán los siguientes:

Chile vs. Alemania

Brasil vs. Reino Unido

Canadá vs. Perú

Argentina vs. México

Turquía vs. Países Bajos

España vs. Colombia

Italia vs. Portugal

Francia vs. Estados Unidos

Partidas del Mundial de Globos 2022 decididas tras el sorteo. | Fuente: Twitch/Ibai

Las partidas del Mundial de Globos 2022 se llevarán a cabo el 27 y 28 de octubre. El inicio de la competencia cada día será a las 12:30 p.m., hora peruana. Se podrán sintonizar los juegos desde el canal oficial de Ibai Llanos en Twitch.

¿Qué posibilidades tiene Perú para volver a campeonar en el Mundial de Globos?

En su primera partida, Perú deberá enfrentarse a Canadá. Si logra ganar, podrá enfrentarse al vencedor del duelo entre Argentina y México. Si Francesco de la Cruz logra mantener su buen momento, podrá enfrentarse a Brasil, Reino Unido, Alemania o Chile en las semifinales. Finalmente, las posibilidades se amplían si el representante peruano logra acceder a la gran final donde tendrá que enfrentar al vencedor de la llave derecha del fixture.

¿En qué consiste el Mundial de Globos 2022?

Las reglas del Mundial de Globos son bastante sencillas, pero es importante tenerlas claras para entender las partidas que se disputarán. El objetivo es que el globo no toque el suelo en el turno del jugador. Para ello, los participantes podrán tocarlo o golpearlo para mantenerlo en el aire pero no pueden cogerlo de alguna forma ya que esto supone una infracción.

En la ronda de Globo de Oro, los jugadores no podrán tocar el globo con la mano y deberán hacerlo con cualquier otra parte del cuerpo. Es importante precisar que el escenario de cada partida estará lleno de obstáculos como muebles o hasta autos y mientras que se mantenga en estos y no caiga al piso, seguirá en juego. No obstante, los jugadores solo podrán tocar el globo una sola vez por turno.

Finalmente, la regla más compleja de todas es la siguiente: "en el supuesto que el globo se encuentre a una distancia respecto al suelo de menos de un metro antes del impacto, el jugador deberá elevarlo como mínimo un metro respecto al suelo".

¿Qué es la #BalloonWorldCup?



El mundial de ESTO:pic.twitter.com/yAY5x6afcu — Balloon World Cup (@BalloonWorldCup) September 26, 2021

