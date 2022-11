La parrilla fue pagada completamente por el jeque árabe. | Fuente: Twitter

El Mundial Qatar 2022 está trayendo más de una anécdota para todos sus asistentes. En este caso, un grupo de hinchas argentinos vio la bondad de un jeque árabe, quien no solo autorizó que puedan hacer una parrilla en las calles de la ciudad, sino que también la pagó.

En las imágenes ya virales en redes sociales, un fanático de la ‘albiceleste’ cuenta cómo este árabe llega a donde se encontraban concentrados varios hinchas de Argentina y ayuda a realizar este asado.

La generosidad del jeque

“Ayer jugábamos a la pelota, vino un jeque con su camioneta y bajó unos 20 paquetes de agua mineral. Le dijimos que íbamos a hacer un asado y que no nos dejaban poner la parrilla”, señala el hincha a TyC.

Este último punto motivó al jeque a realizar un gran acto para la hinchada: no solo autorizó que se realice la parrilla en el lugar, sino que trajo cientos de hamburguesas para ello.

El resto es felicidad: los cientos de hinchas argentinos hicieron colas para poder comer el presente. 'Tomen, disfrútenlo'. Toda esta gente está comiendo gracias a ese jeque", dijo

El ingenio argentino

Los grupos de hinchas argentinos están logrando realizar sus parrillas en las calles de Qatar, un país con leyes muy distintas a las latinas.

Por ejemplo, días atrás, un grupo de ellos logró realizar un asado en un carrito de supermercado.

"La carne no tenía mucha pinta que digamos. Unos pollitos y unos choris, lo que había. No nos dijeron nada. Pasó la Policía en carritos de golf. Y a lo último vino el encargado del barrio y nos esperó a que termináramos de asar. No hubo ningún tipo de inconveniente ni nada. Resultó ser que buena onda el muchacho", relató uno de los hinchas.

