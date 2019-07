“No somos minoría”: Mujer crea red social laboral para personas afrodescendientes

La experiencia al ingresar al mercado laboral motivó a Kike Oniwinde a crear esta plataforma. | Fuente: BBC

Una ex atleta profesional ha creado la plataforma Black Young Professional Network (Red de Jóvenes Profesionales Negros), conocido popularmente como el “Linkedin Negro”, y se ha ganado los aplausos de los colectivos por enfoque incluyente.

Kike Oniwinde conversó con BBC News y contó su historia de superación. Luego de que una lesión la alejara de un equipo profesional de atletismo, la joven se dedicó a las finanzas, estudiando en dos universidades de renombre. Sin embargo, al momento de salir al mercado laborar, la joven, ya en posgrado, se dio cuenta que era difícil ingresar a trabajar en algún lugar si es que no tenías una red de conexiones.

"En mi viaje he tenido muchos obstáculos. Gente que me dice que no soy lo suficientemente buena, o que soy simplemente... una chica", afirma Oniwinde.

Convertida en una activista en contra de la desigualdad y la discriminación, creó el Black Young Professional Network (BYP) con la idea de vincular a futuros líderes en un lugar donde no exista desigualdad para personas afrodescendientes.

“Si eres la única persona afrodescendiente en tu trabajo, que tiende a ser el caso en la mayoría de los profesionales, y trabajas muchas horas, no estás en contacto con otros como tú”, explica. Pese a ello, no quiere centrarse solo en ellos, sino en el mayor número de personas que consideren al respeto mutuo y la igualdad de oportunidades como pilares en el ámbito laboral.

La plataforma cuenta con más de 30 mil miembros en 65 países. Si deseas unirte a ellos, puedes seguir este enlace.

