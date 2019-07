Xiaomi tiene una misión clara en la gama media alta: poner en problemas a las marcas que ponen mejores condiciones a costos altos. La presencia de esta marca es un golpe duro al orgullo de aquellos dispositivos que se muestran “premium” para justificar costos. NIUSGEEK pone a prueba al Xiaomi Mi9T y compartimos nuestras impresiones.

Estas son las especificaciones:

Bello, ergonómico, diferente.

Si hay una virtud en Xiaomi es la de su capacidad de enfoque en el diseño. A diferencia de otras marcas que intentan perpetuar su identidad en líneas “icónicas”, esta compañía muta con las tendencias y se adapta.

Estamos ante un smartphone que se siente premium en todas las esquinas. El trabajo de color en este equipo es esmerado, y resalta la cualidad de refractar luces siguiendo el patrón. Teléfono más bonito no vas a ver en toda la gama de este año. En serio.

En la parte superior tenemos el ingreso para audífonos y la cámara retráctil, mientras que en la base descansa el puerto USB-C y el parlante. Rematando el borde derecho, los botones de volumen y bloqueo.

Un detalle que sí me decepciona un poco es la poca integración natural de la pantalla con los bordes, lo que nos deja un panel plano adelante. Obviamente ese tipo de experiencias están reservadas a los equipos premium, pero sí se extraña en un equipo con estas curvas.

Afortunadamente, se añade un cover case en la caja del teléfono, así que podrás protegerlo desde el primer día. Lo vas a necesitar porque el material es un real imán de huellas. Sin embargo, el case tiene un acabado mate que resalta al equipo y su estructura “todo panel”.

Toda pantalla para toda experiencia

Al tener una cámara retráctil, Xiaomi puede darse el lujo de poner, en esa categoría, un panel a pantalla completa Full HD+ AMOLED y compatibilidad con HDR. A pesar de las 6,4 pulgadas de tamaño, es un equipo muy cómodo para usar con una mano.

La calidad de los colores es tremenda, y para reproducción multimedia va muy bien con YouTube y Netflix. Es un equipo que no se reserva brillo para nada. Quizás los tonos mínimos en las noches pueden ser un poco altos, pero no es algo grave. Bajo la luz se hace notar.

Debajo de este panel Corning Gorilla Glass 5 descansa el sensor de huellas. Su MODO OSCURO es delicioso, casi no molestan los tonos claros en lecturas y notificaciones.

Si hay algo que tuviera que criticar, es la ausencia de un boost en el AMOLED para colores más intensos. Nada más. Me parece una de las mejores pantallas del mercado de gama media premium actualmente.

Mención aparte para su pantalla “Always On”. El trabajo de animación en el sol apareciendo por detrás de la Tierra y el cambio de tonalidad es un detallazo. No te permite interactuar con las notificaciones, pero no es algo que extrañe.

MIUI y la convivencia

El grave problema de los teléfonos chinos es la experiencia de usuario con el software. Si bien EMUI se lleva el premio a la capa más estresante en gráficos y convivencia con launchers de terceros, MIUI no ajusta tanto.

Contamos con Android 9 bajo MIUI 10 y las herramientas que integra: cuidado del equipo, un multitasking cargado de variables, tienda de temas integrada, limpiador y otras herramientas de cuidado.

Lo rescatable de esta capa es la capacidad de personalización de aspectos como la propia cámara retráctil, el sistema de gestos, el MODO TRABAJO – así puedes permitir que el departamento TI de la empresa ingrese credenciales para uso profesional – y otros toques.

El apartado del audio entrega una configuración extensa, además de personalizar el sonido en base al catálogo de Xiaomi en audífonos, desde botón hasta de alta calidad. Tremendo.

Una cámara que aun requiere ajustes

Sus tres sensores traseros aun requieren un trabajo de calidad. Estamos ante un buen sistema de lentes, que cumple en las tres dimensiones requeridas: angular, gran angular y teleobjetivo.

Por naturaleza es un juego de lentes que resalta mucho el detalle y el contraste, con colores ligeramente lavados y sombras marcadas.

El lente angular suele ser un poco más oscuro que el resto, pero va muy bien en foto y video. Tenemos un modo para fotos de 48MP con el sensor trasero, y podemos jugar con “Modo Retrato” y “Modo Noche”, además de añadir un “Modo Pro”.

En el caso de la cámara retráctil, tiene una buena velocidad de salida, y puedes configurar el sonido de despliegue, pero no es personalizable por terceros.

Su calidad es buena, pero de noche suele contrastar muchísimo en las luces y sombras, algo que a algunos podría molestar. Personalmente me gusta el trabajo que hace en video.

Selfie con MODO RETRATO y profundidad de campo | Fuente: RPP

¿Qué falta ajustar? La calidad de color en todos los lentes, para empezar. El software tiene opciones con un tamaño muy pequeño, y requerimos una estabilización mejor en todo el conjunto. Creo que es el punto por mejorar en todo sentido.

Rendimiento sobresaliente

Pocas veces he tenido una sonrisa por un equipo de gama media alta, pues siempre cojea en un par de puntos. Este Mi9T es tan equilibrado en prestaciones y rendimiento que tiene pocos puntos negativos.

Uno de los asuntos más resaltantes del dispositivo es lo bien que se siente en conjunto. Su software mejora con otro launcher, su sensor de huellas es ligeramente más lento que las gamas altas y no es un problema, no calienta, no cierra procesos, levanta apps pesadas. Hace todo lo que le pides.

Seguramente el gran hándicap es la nula posibilidad de incrementar la memoria interna, y 64GB pueden quedar un poco cortos cuando sales mucho de viaje. Pero cumple a cabalidad con todo.

He tenido la oportunidad de probar una versión homologada para antenas locales, y lo hice correr con Claro y Movistar, logrando una conexión 4G+ en todo momento con ambas. La calidad de las llamadas es muy buena, tiene radio FM y reproduce contenido en pantallas con conectividad inalámbrica.

Me gustaría ver más soporte para la pantalla “Always On”, una carga más veloz y una protección IP sólida, pero son detalles que pondrían a este equipo en otra categoría. Lo que te llevas es más que suficiente.

El reconocimiento facial trabaja sin problemas con la cámara emergente, y me parece igual de eficiente que el sensor de huellas bajo pantalla que, por cierto, añade funciones con toques largos.

La calidad de la bocina es un poco mas clara, pero remata demasiado en agudos cuando ponemos al 70% el volumen. No tenemos sonido estéreo, lo que es una pena con este panel completo.

Una autonomía balanceada

Bien de batería. Sus 4000 mAh soportan una enorme carga sin problemas. He tenido días en donde he llegado a casa tras un intenso uso con algo más del 20%. Sin sobresaltos ni sorpresas.

Estamos ante un panel que consume muy poco y de una resolución más que suficiente, junto a un sistema balanceado en consumo gracias a Android 9. Además, y debido al procesador escogido por Xiaomi para esta versión, el consumo energético no es tan exigente como en el hermano más dotado, el Mi 9.

Eso sí, la carga rápida de 27 watts no la tenemos, pero sí una interesante de 18. Tampoco tenemos la carga inalámbrica, pero es gama media alta. No lo olvides.

Detalle coqueto: el LED notificador de carga está sobre el módulo de cámara retráctil y es muy conveniente, sobre todo cuando cargas el teléfono sobre una mesa y no ves el rebote de luz en el techo.

¿Vale la pena?

Sí, las veces que quieras. Hablamos de un equipo homologado con bandas, con servicio técnico, con cámara retráctil y un panel completo. Su diseño es impecable, además de su balance en consumo energético y rendimiento. Si lo tuyo es un equipo con estilo, pues este Mi 9T lo tiene.

SI buscas mejor performance, seguramente este equipo está un poco detrás de lo que ofrecen los modelos Top. Si buscas una autonomía con carga muy rápida, hay otros modelos que pueden jalarte el ojo. Aquí estamos ante uno de los teléfonos más destacados de la categoría, con un balance tremendo en componentes y diseño. Es compra segura.

NOTA DE EDITOR: Equipo cedido a préstamo por XIaomi Perú.