Los hinchas japoneses celebraron a lo grande en el emblemático cruce de Shibuya por la victoria de Japón ante Alemania en Qatar 2022. | Fuente: Twitter/@ss_1_kk

El Mundial de Fútbol Qatar 2022 continúa sorprendiendo a todos los entusiastas del “deporte rey” y, pese a que la derrota de Argentina ante Arabia Saudita aún sigue fresca, el resultado de hoy no tardó en copar las portadas de los medios: Japón venció 2 a 1 a Alemania en una remontada que quedará para la historia de este torneo. Si bien la hinchada presente en el estadio celebró a más no poder, la reacción de los fans en tierras niponas no tampoco se hizo esperar.

A través de redes sociales como Facebook y Twitter, cientos de usuarios están compartiendo videos y fotos de las celebraciones de los hinchas japoneses desde locaciones emblemáticas en dicho país como el cruce de Shibuya en Tokio. La alegría por haber derrotado a una de las selecciones más aclamadas del fútbol internacional provocó que los nipones, reconocidos por conservar la compostura la mayor parte del tiempo, gritaran de emoción en las concurridas calles de la capital y otras ciudades.

Los japoneses festejan el triunfo ante Alemania en el Mundial

Tal como se puede apreciar en los siguientes videos compartidos por diversos perfiles en Twitter, la hinchada japonesa salió a las calles para celebrar el triunfo de su selección en el Mundial de Fútbol Qatar 2022. Con silbatos y banderolas, los fans de este deporte en dicho país estallaron de emoción por su inesperada victoria ante la escuadra alemana en el Medio Oriente.

No obstante, pese a que la desbordante alegría de las multitudes cuando ocurren este tipo de eventos deportivos pueden terminar en caos, los hinchas nipones demostraron estar a la altura de las circunstancias. Incluso se puede apreciar que esperan a que la luz del semáforo cambie a rojo para poder celebrar en el cruce de Shibuya sin interrumpir el tráfico de la zona.

Además de las celebraciones en las calles de Tokio y otras ciudades, varios entusiastas del fútbol en Japón streamearon su reacción al partido y nos dejaron con clips que también se compartieron a través de las redes.

Una remontada de ensueño

El partido debut de Japón y Alemania en Qatar 2022 quedará para el recuerdo como una de las victorias más importantes del primero en este torneo. En el minuto 82 del encuentro, Takuma Asano marcó el gol que pondría el marcador 2-1 y sellaría el triunfo de la selección japonesa ante su rival en el Estadio Internacional Jalifa por el Mundial de Fútbol.

Ilkay Gundogan puso por delante a Alemania con un tanto de penal en el minuto 33 pero Japón logró el empate en el 75 gracias a Ritsu Doan, llevándose el partido en el 83 con una gran acción de Takuma Asano.

Asano se escapó por la banda derecha, dejó atrás su marca y con un potente remate venció la resistencia del arquero alemán Manuel Neuer. Fue la segunda derrota consecutiva de un campeón mundial en Qatar 2022 después de que Argentina cayó 2-1 el martes ante Arabia Saudita, también adelantándose de penal.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico.