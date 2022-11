Mark Zuckerberg seguiría al mando de Meta según el jefe de comunicación de la compañía. | Fuente: AFP/Unsplash

Mark Zuckerberg, fundador y actual CEO de Meta, no se encuentra en su mejor momento y tras admitir que su arriesgada y poco fructífera apuesta por el metaverso comprometió la estabilidad de la matriz de Facebook, esto solo se hace más evidente. A raíz del despido de 11 mil empleados semanas atrás, surgió un rumor que aseguraba que el ejecutivo estaría pensando renunciar a su cargo por decisión propia.

El portal The Leak fue el autor de este nuevo reporte que señala que, tras 18 años al mando de una de las firmas tecnológicas más importantes del mundo, Mark Zuckerberg ya estaría preparándose para dejar de ser la cabeza de la empresa. El informe citó a fuentes internas de la compañía y también mencionó que la decisión de abandonar el cargo de CEO no se habría dado por presión de los inversionistas, sino por el mismo empresario. No obstante, un alto mando de Meta habría terminado por desmentir esta versión.

Mark Zuckerberg todavía permanecería en Meta

Si bien el reporte de este portal menciona algunos detalles como que la empresa aún estaría interesada en el metaverso, también señala que el desarrollo de este mundo digital donde los usuarios podrán socializar y replicar la vida misma gracias a la realidad virtual como si de una suerte de versión más avanzada de Internet se tratase ya no tendría a Mark Zuckerberg a la cabeza del proyecto.

No obstante, la información publicada por The Leak terminó siendo negada por Andy Stone, jefe de comunicación de Meta Platforms, a través de su cuenta oficial de Twitter. El ejecutivo de la firma tecnológica escribió “esto es falso” en la publicación realizada por el usuario @deltaone en la plataforma. Por el momento, esta ha sido la respuesta oficial de la compañía a este reporte.

This is false. — Andy Stone (@andymstone) November 22, 2022

Meta y Mark Zuckerberg atraviesan su peor momento

Incluso tras la negación del reporte, lo cierto es que tanto Meta como Mark Zuckerberg están pasando por su momento más complicado en las casi dos décadas de existencia de la compañía. La reducción de los ingresos publicitarios, la creación de nuevas herramientas para mejorar la privacidad de los usuarios en iPhone, la popularidad de sus competidores como TikTok y la descomunal inversión en el metaverso han generado la pérdida de valor de la compañía.

Las acciones de Meta Platforms cayeron más de un 60%, provocando además que la fortuna de Zuckerberg se vea afectada. Como fue mencionado anteriormente, esto también provocó un recorte de 11 mil puestos de trabajo en la plantilla de la empresa y el cuestionamiento de los inversores en la decisión de apostar fuertemente por el metaverso.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico.