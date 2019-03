Facebook podría perder WhatsApp e Instagram si se aprueba esta propuesta | Fuente: AFP

Una propuesta legislativa enfocada en la fusión de empresas tecnológicas ha sido presentada por Elizabeth Warren, representante demócrata en el senado estadounidense, como parte de su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos para el proceso electoral del 2020. En un extenso post publicado en Medium, la actual senadora por Massachusetts propone la regulación de compañías tecnológicas que hayan centralizado servicios y gestado su propio monopolio. “Hace veinticinco años, Facebook, Google y Amazon no existían. Ahora se encuentran entre las empresas más valiosas y conocidas del mundo. Es una gran historia, pero también una que resalta por qué el gobierno debe romper los monopolios y promover mercados competitivos”, menciona en el post.

El nuevo reglamento se aplicaría a dos niveles de compañías: aquellas con un ingreso global anual de $ 25 mil millones o más, y aquellas con un ingreso anual de $ 90 millones a $ 25 mil millones, informó The New York Times. Los que se encuentran en el nivel superior tendrían que separar sus productos del mercado en línea, mientras que las compañías más pequeñas no se verían obligadas a hacerlo, pero estarían sujetas a las regulaciones. Parte de la propuesta de la senadora impacta directamente en marcas grandes de tecnología:

Este es el encabezado de la propuesta emitida por la senadora Warren a través de Medium "Es tiempo de separar a Amazon, Google y Facebook" | Fuente: Medium

“Las leyes antimonopolio actuales facultan a los reguladores federales para romper las fusiones que reducen la competencia. Designaré reguladores comprometidos con el uso de las herramientas existentes para deshacer las fusiones anticompetitivas, que incluyen:

Amazon: Whole Foods, Zappos

Facebook: WhatsApp, Instagram

Google: Waze, Nest, DoubleClick

Desenrollar estas fusiones promoverá una sana competencia en el mercado, lo que ejercerá presión sobre las grandes empresas tecnológicas para que respondan mejor a las preocupaciones de los usuarios, incluida la privacidad.”

Según el plan, algunas adquisiciones realizadas por estas empresas de tecnología en los últimos años se revertirían. Esto incluiría la compra de WhatsApp por Facebook a un costo de $ 19,000 millones y la oferta de mil millones para conseguir Instagram. También estaría la adquisición de Waze por parte de Google y la compra de Whole Foods por Amazon, según el informe. La propuesta también exigiría que las entidades duales como Amazon Marketplace y Amazon Basics se dividan, y las empresas de tecnología no puedan compartir o transferir datos de usuarios con terceros.

"He aquí por qué las compañías tecnológicas con poder casi ilimitado no son algo bueno", escribió Warren. "Compran rivales potenciales, como hizo Facebook con Instagram y WhatsApp, lo que limita la innovación y las opciones. Crean los lugares de mercado que poseen y en donde ellos mismos compiten, un conflicto de intereses que les permite acabar con rivales más pequeños, como Amazon y Google han hecho con sus herramientas de búsqueda, compra y anuncios en línea".

Esto no pasa de ser solo una propuesta, pero la perspectiva es clara: evitar que empresas de tecnología puedan seguir acumulando mercado en base a comprar propuestas innovadoras que creen su propio espacio en Internet. La candidata plantea la necesidad de este cambio en la industria tecnológica en otro momento del post:

“Esto es lo que no cambiará: todavía podrás acceder a Google y buscar como lo haces hoy. Aún podrás entrar en Amazon y encontrar 30 máquinas de café diferentes que podrás recibir en tu casa en dos días. Aún podrás acceder a Facebook y ver cómo te está yendo a tu viejo amigo de la escuela.

Esto es lo que cambiará: las pequeñas empresas tendrían una oportunidad justa para vender sus productos en Amazon sin el temor de que Amazon los saque del negocio. Google no podría sofocar a los competidores degradando sus productos en la Búsqueda de Google. Facebook se enfrentaría a una presión real de Instagram y WhatsApp para mejorar su experiencia de usuario y proteger nuestra privacidad. Los empresarios tecnológicos tendrían una oportunidad de pelear para competir contra los gigantes tecnológicos”.