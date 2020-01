La salsa de soja se caracteriza por su sabor salado. | Fuente: AFP

Un meme que involucraba testículos y soja ha originado uno de los retos más absurdos de las redes. Cientos de usuarios de TikTok están grabando sus reacciones luego de sumergir sus testículos en salsa de soja para ver si son capaces de sentir su sabor.

En 2013, científicos descubrieron que existen receptores del gusto en todo el cuerpo humano. La publicación original en el medio Business Insider avisaba que uno de los lugares donde existían más receptores -a parte de la lengua- eran los testículos. La información se basaba en un estudio en la revista científica PNAS y aseguraba que estas células existían inexplicablemente: su función era un misterio.

Con el tiempo, estos datos han vuelto a resurgir y se han viralizado en las redes sociales, siendo TikTok, la aplicación más popular del momento, el lugar donde ha nacido el #soysaucechallenge. El video que originó todo fue uno del usuario Reagan, pidiendo a las personas con testículos que en soja "para que sientan el sabor".

Sin embargo, algo que no leyeron los adolescentes es que, primero, los receptores están dentro de los testículos, por lo que bañar el escroto con esta salsa no sirve de nada. Además, y más importante, no existen nervios craneales conectados a estos receptores gustativos, por lo que no podrás sentir el sabor de las cosas.

Para TikTok no es suficiente

Sin embargo, este no es el único reto que se está propagando. También existe juna tendencia en la que debes enchufar parcialmente cualquier conector al toma corriente y deslizar una moneda por el medio para sacar chispas. Estos, por supuesto, es demasiado peligroso y ya se están presentando casos de incendios.

¿Hasta dónde llegará la "curiosidad" de internet?

