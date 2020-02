Elon Musk se mostró más interesado en la capacidad en inteligencia artificial de sus futuros empleados. | Fuente: AFP

Hoy por hoy, Tesla es una de las empresas más valoradas e influyentes del mercado. La revolución del automovilismo a través de su flota de coches eléctricos la ha llevado a posicionarse como un duro competidor para otros grandes exponentes de la industria. Debido a esto, uno pensaría que trabajar para la firma debe tener una serie de complejos requisitos de graduación detrás pero el mismo CEO de la compañía se ha encargado de desmentirlo.

Elon Musk, conocido por ser una de las personas más excéntricas y millonarias del mundo, sorprendió a los aspirantes a una plaza de trabajo en su compañía al afirmar que “no necesitas estudios universitarios para formar parte de la empresa” y que el manejo del conocimiento sobre inteligencia artificial es más importante.

La declaración de Musk se dio a conocer gracias a una publicación del magnate en su cuenta de Twitter donde invita a las personas a unirse a la división dedicada al desarrollo de IA en Tesla. En un tuit posterior, el CEO mencionó que estaba preparando una fiesta -denominada hackatón- en su casa para todo el equipo que trabajara en esta nueva área.

Esta última publicación fue contestada por un usuario de la red social que bromeó con la posibilidad de asegurar su asistencia tras haber obtenido un doctorado en inteligencia artificial. La respuesta de Musk fue inesperada:

“Definitivamente, un doctorado no es necesario. Lo único que importa es que se tenga un profundo entendimiento de inteligencia artificial y habilidad para implementar redes neuronales de una manera que sea útil (este último punto es el realmente difícil). No me importa si te no te graduaste de la escuela secundaria”, contestó Musk.

Definitivamente, la oferta no es nada despreciable considerando que las acciones de Tesla se dispararon hasta alcanzar el valor de US$875,54 el 4 de febrero para normalizarse en un valor de US$723,92 hoy en día.

