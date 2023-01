La madre de Eva Grant, Tina Grant, elogió a su hija y señaló que ella era "tan madura y fuerte" por su manejo de la situación. | Fuente: Composición

Una adolescente denunció en redes sociales que la masiva plataforma TikTok la bloqueó luego de compartir videos de su acné.

Eva Grant, que curiosamente incluso ganó un concurso de belleza en Inglaterra, fue eliminada de la red social. ¿El motivo? “Contenido grotesco”.

De reina de belleza a “espantosa”

Grant aseguró a Insider que TikTok eliminó su página llamada porfection debido a que “incumplió pautas de la comunidad por contenido grotesco”.

La joven dijo que sus publicaciones eran solo sobre su piel y no violaron ninguna de las otras reglas de TikTok.

Pese a intentar comunicarse con la plataforma para una mayor explicación del tema, se comunicó con BBC en York para poder denunciar el hecho.

"Todo lo que publiqué, me aseguré de que cumpliera con las pautas, no tenía palabrotas, no contenía nada, incluso verifiqué todo con mi madre de antemano", dijo en una entrevista el miércoles.

TikTok responde

Tras el revuelo, TikTok escuchó el caso y se disculpó por el error.

"Estamos abiertos al hecho de que no acertamos en todas las decisiones de moderación y hemos restablecido la cuenta de Eva", dijo un portavoz. "Esperamos que ella continúe usando TikTok para ofrecer aliento y consejos a otros, y para compartir su historia".

Eva Grant está orgullosa de su cambo y ahora enseña a las más jóvenes como ella poder lidiar tanto física como mentalmente con el acné. "Cambié por completo y ahora mi enfoque es que tu acné es lo que te hace diferente, y lo que te hace diferente es hermoso", dijo.

